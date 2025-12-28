- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11 419
利益トレード:
7 609 (66.63%)
損失トレード:
3 810 (33.37%)
ベストトレード:
7 150.88 USD
最悪のトレード:
-2 930.94 USD
総利益:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
総損失:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
最大連続の勝ち:
334 (6 803.44 USD)
最大連続利益:
31 760.71 USD (19)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
14.01
長いトレード:
5 974 (52.32%)
短いトレード:
5 445 (47.68%)
プロフィットファクター:
2.93
期待されたペイオフ:
14.81 USD
平均利益:
33.72 USD
平均損失:
-22.96 USD
最大連続の負け:
124 (-3 921.41 USD)
最大連続損失:
-10 929.19 USD (14)
月間成長:
0.15%
年間予想:
1.84%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
399.42 USD
最大の:
12 068.65 USD (10.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.24% (12 068.65 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7 150.88 USD
最悪のトレード: -2 931 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +6 803.44 USD
最大連続損失: -3 921.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
