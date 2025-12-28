シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Irukito
Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
レビュー0件
89週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11 419
利益トレード:
7 609 (66.63%)
損失トレード:
3 810 (33.37%)
ベストトレード:
7 150.88 USD
最悪のトレード:
-2 930.94 USD
総利益:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
総損失:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
最大連続の勝ち:
334 (6 803.44 USD)
最大連続利益:
31 760.71 USD (19)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
14.01
長いトレード:
5 974 (52.32%)
短いトレード:
5 445 (47.68%)
プロフィットファクター:
2.93
期待されたペイオフ:
14.81 USD
平均利益:
33.72 USD
平均損失:
-22.96 USD
最大連続の負け:
124 (-3 921.41 USD)
最大連続損失:
-10 929.19 USD (14)
月間成長:
0.15%
年間予想:
1.84%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
399.42 USD
最大の:
12 068.65 USD (10.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.24% (12 068.65 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7 150.88 USD
最悪のトレード: -2 931 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +6 803.44 USD
最大連続損失: -3 921.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録