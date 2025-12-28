- 자본
트레이드:
11 419
이익 거래:
7 609 (66.63%)
손실 거래:
3 810 (33.37%)
최고의 거래:
7 150.88 USD
최악의 거래:
-2 930.94 USD
총 수익:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
총 손실:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
연속 최대 이익:
334 (6 803.44 USD)
연속 최대 이익:
31 760.71 USD (19)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
14.01
롱(주식매수):
5 974 (52.32%)
숏(주식차입매도):
5 445 (47.68%)
수익 요인:
2.93
기대수익:
14.81 USD
평균 이익:
33.72 USD
평균 손실:
-22.96 USD
연속 최대 손실:
124 (-3 921.41 USD)
연속 최대 손실:
-10 929.19 USD (14)
월별 성장률:
0.06%
연간 예측:
1.84%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
399.42 USD
최대한의:
12 068.65 USD (10.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.24% (12 068.65 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
