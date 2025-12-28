시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Irukito_OMNIBUS FX
Ruben Casado Martin

Irukito_OMNIBUS FX

Ruben Casado Martin
0 리뷰
안정성
89
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
11 419
이익 거래:
7 609 (66.63%)
손실 거래:
3 810 (33.37%)
최고의 거래:
7 150.88 USD
최악의 거래:
-2 930.94 USD
총 수익:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
총 손실:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
연속 최대 이익:
334 (6 803.44 USD)
연속 최대 이익:
31 760.71 USD (19)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
14.01
롱(주식매수):
5 974 (52.32%)
숏(주식차입매도):
5 445 (47.68%)
수익 요인:
2.93
기대수익:
14.81 USD
평균 이익:
33.72 USD
평균 손실:
-22.96 USD
연속 최대 손실:
124 (-3 921.41 USD)
연속 최대 손실:
-10 929.19 USD (14)
월별 성장률:
0.06%
연간 예측:
1.84%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
399.42 USD
최대한의:
12 068.65 USD (10.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.24% (12 068.65 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7 150.88 USD
최악의 거래: -2 931 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +6 803.44 USD
연속 최대 손실: -3 921.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
리뷰 없음
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
