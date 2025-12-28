SignauxSections
Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
0 avis
89 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 419
Bénéfice trades:
7 609 (66.63%)
Perte trades:
3 810 (33.37%)
Meilleure transaction:
7 150.88 USD
Pire transaction:
-2 930.94 USD
Bénéfice brut:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Perte brute:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Gains consécutifs maximales:
334 (6 803.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31 760.71 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
14.01
Longs trades:
5 974 (52.32%)
Courts trades:
5 445 (47.68%)
Facteur de profit:
2.93
Rendement attendu:
14.81 USD
Bénéfice moyen:
33.72 USD
Perte moyenne:
-22.96 USD
Pertes consécutives maximales:
124 (-3 921.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 929.19 USD (14)
Croissance mensuelle:
0.15%
Prévision annuelle:
1.84%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
399.42 USD
Maximal:
12 068.65 USD (10.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.24% (12 068.65 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 150.88 USD
Pire transaction: -2 931 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +6 803.44 USD
Perte consécutive maximale: -3 921.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
