Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
0 отзывов
89 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 419
Прибыльных трейдов:
7 609 (66.63%)
Убыточных трейдов:
3 810 (33.37%)
Лучший трейд:
7 150.88 USD
Худший трейд:
-2 930.94 USD
Общая прибыль:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Общий убыток:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Макс. серия выигрышей:
334 (6 803.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
31 760.71 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
14.01
Длинных трейдов:
5 974 (52.32%)
Коротких трейдов:
5 445 (47.68%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
14.81 USD
Средняя прибыль:
33.72 USD
Средний убыток:
-22.96 USD
Макс. серия проигрышей:
124 (-3 921.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 929.19 USD (14)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.84%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
399.42 USD
Максимальная:
12 068.65 USD (10.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.24% (12 068.65 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 150.88 USD
Худший трейд: -2 931 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +6 803.44 USD
Макс. убыток в серии: -3 921.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Нет отзывов
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
