Всего трейдов:
11 419
Прибыльных трейдов:
7 609 (66.63%)
Убыточных трейдов:
3 810 (33.37%)
Лучший трейд:
7 150.88 USD
Худший трейд:
-2 930.94 USD
Общая прибыль:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Общий убыток:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Макс. серия выигрышей:
334 (6 803.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
31 760.71 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
14.01
Длинных трейдов:
5 974 (52.32%)
Коротких трейдов:
5 445 (47.68%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
14.81 USD
Средняя прибыль:
33.72 USD
Средний убыток:
-22.96 USD
Макс. серия проигрышей:
124 (-3 921.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 929.19 USD (14)
Прирост в месяц:
0.15%
Годовой прогноз:
1.84%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
399.42 USD
Максимальная:
12 068.65 USD (10.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.24% (12 068.65 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
Лучший трейд: +7 150.88 USD
Худший трейд: -2 931 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +6 803.44 USD
Макс. убыток в серии: -3 921.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
