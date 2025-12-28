- Crescita
Trade:
11 419
Profit Trade:
7 609 (66.63%)
Loss Trade:
3 810 (33.37%)
Best Trade:
7 150.88 USD
Worst Trade:
-2 930.94 USD
Profitto lordo:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Perdita lorda:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Vincite massime consecutive:
334 (6 803.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 760.71 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
14.01
Long Trade:
5 974 (52.32%)
Short Trade:
5 445 (47.68%)
Fattore di profitto:
2.93
Profitto previsto:
14.81 USD
Profitto medio:
33.72 USD
Perdita media:
-22.96 USD
Massime perdite consecutive:
124 (-3 921.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 929.19 USD (14)
Crescita mensile:
0.15%
Previsione annuale:
1.84%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.42 USD
Massimale:
12 068.65 USD (10.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.24% (12 068.65 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11382
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|1
|USDMXN
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|169K
|EURUSD
|-250
|GBPJPY
|-76
|USDMXN
|0
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|-993
|GBPJPY
|-224
|USDMXN
|-597
|CHFJPY
|103
|GBPUSD
|-97
|AUDUSD
|-4
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 150.88 USD
Worst Trade: -2 931 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 803.44 USD
Massima perdita consecutiva: -3 921.41 USD
