Ruben Casado Martin

Irukito

Ruben Casado Martin
0 recensioni
89 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 169%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 419
Profit Trade:
7 609 (66.63%)
Loss Trade:
3 810 (33.37%)
Best Trade:
7 150.88 USD
Worst Trade:
-2 930.94 USD
Profitto lordo:
256 596.12 USD (5 073 295 pips)
Perdita lorda:
-87 467.82 USD (2 069 238 pips)
Vincite massime consecutive:
334 (6 803.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 760.71 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
14.01
Long Trade:
5 974 (52.32%)
Short Trade:
5 445 (47.68%)
Fattore di profitto:
2.93
Profitto previsto:
14.81 USD
Profitto medio:
33.72 USD
Perdita media:
-22.96 USD
Massime perdite consecutive:
124 (-3 921.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 929.19 USD (14)
Crescita mensile:
0.15%
Previsione annuale:
1.84%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
399.42 USD
Massimale:
12 068.65 USD (10.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.24% (12 068.65 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11382
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 169K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 150.88 USD
Worst Trade: -2 931 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 803.44 USD
Massima perdita consecutiva: -3 921.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.12.28 23:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.28 23:08
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.03% of days out of 620 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.28 22:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
