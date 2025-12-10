SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Easy Trade
Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
27 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.86%)
En iyi işlem:
162.28 EUR
En kötü işlem:
-99.64 EUR
Brüt kâr:
1 388.48 EUR (10 901 pips)
Brüt zarar:
-428.83 EUR (1 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (398.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
398.52 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
5.81
Alış işlemleri:
23 (65.71%)
Satış işlemleri:
12 (34.29%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
27.42 EUR
Ortalama kâr:
51.43 EUR
Ortalama zarar:
-53.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-140.34 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-140.34 EUR (2)
Aylık büyüme:
15.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.32 EUR
Maksimum:
165.08 EUR (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD+ 5
GBPUSD+ 4
EURNZD+ 3
EURAUD+ 3
AUDJPY+ 2
GBPCAD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
CADJPY+ 1
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
AUDUSD+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
NAS100 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD+ 195
GBPUSD+ 143
EURNZD+ 242
EURAUD+ 120
AUDJPY+ -73
GBPCAD+ 132
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
CADJPY+ -2
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
AUDUSD+ -123
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
NAS100 165
DJ30 -4
CADCHF+ 177
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 882
EURNZD+ 1.1K
EURAUD+ 166
AUDJPY+ 104
GBPCAD+ 452
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
CADJPY+ -33
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
AUDUSD+ -34
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
NAS100 5.1K
DJ30 -59
CADCHF+ 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +162.28 EUR
En kötü işlem: -100 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +398.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -140.34 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
