İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
27 (77.14%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.86%)
En iyi işlem:
162.28 EUR
En kötü işlem:
-99.64 EUR
Brüt kâr:
1 388.48 EUR (10 901 pips)
Brüt zarar:
-428.83 EUR (1 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (398.52 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
398.52 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
5.81
Alış işlemleri:
23 (65.71%)
Satış işlemleri:
12 (34.29%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
27.42 EUR
Ortalama kâr:
51.43 EUR
Ortalama zarar:
-53.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-140.34 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-140.34 EUR (2)
Aylık büyüme:
15.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.32 EUR
Maksimum:
165.08 EUR (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|5
|GBPUSD+
|4
|EURNZD+
|3
|EURAUD+
|3
|AUDJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|XAUAUD+
|2
|USOUSD
|2
|CADJPY+
|1
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|GBPJPY+
|1
|AUDCNH+
|1
|NAS100
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD+
|195
|GBPUSD+
|143
|EURNZD+
|242
|EURAUD+
|120
|AUDJPY+
|-73
|GBPCAD+
|132
|XAUAUD+
|-19
|USOUSD
|23
|CADJPY+
|-2
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|AUDUSD+
|-123
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|GBPJPY+
|5
|AUDCNH+
|68
|NAS100
|165
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|882
|EURNZD+
|1.1K
|EURAUD+
|166
|AUDJPY+
|104
|GBPCAD+
|452
|XAUAUD+
|389
|USOUSD
|139
|CADJPY+
|-33
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|AUDUSD+
|-34
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|GBPJPY+
|16
|AUDCNH+
|206
|NAS100
|5.1K
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +162.28 EUR
En kötü işlem: -100 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +398.52 EUR
Maksimum ardışık zarar: -140.34 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
