Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
31 (65.95%)
Verlusttrades:
16 (34.04%)
Bester Trade:
279.80 EUR
Schlechtester Trade:
-579.69 EUR
Bruttoprofit:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Bruttoverlust:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (398.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
398.52 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
79.13%
Max deposit load:
17.34%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
29 (61.70%)
Short-Positionen:
18 (38.30%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
5.37 EUR
Durchschnittlicher Profit:
61.23 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-102.87 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-881.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-881.00 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
-9.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.32 EUR
Maximaler:
909.28 EUR (25.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.34% (909.28 EUR)
Kapital:
12.20% (456.56 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSD+ 6
GBPUSD+ 5
EURNZD+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 3
CADJPY+ 2
GBPCAD+ 2
AUDUSD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
NAS100 2
XAUUSD+ 2
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
UKOUSD 1
EU50 1
XAUEUR+ 1
US2000 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSD+ 64
GBPUSD+ 454
EURNZD+ 242
AUDJPY+ -238
EURAUD+ 120
CADJPY+ -168
GBPCAD+ 132
AUDUSD+ -794
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
NAS100 -13
XAUUSD+ 7
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
DJ30 -4
CADCHF+ 177
UKOUSD 8
EU50 208
XAUEUR+ -2
US2000 -27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 1K
EURNZD+ 1.1K
AUDJPY+ 37
EURAUD+ 166
CADJPY+ -84
GBPCAD+ 452
AUDUSD+ -213
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
NAS100 2K
XAUUSD+ -330
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
DJ30 -59
CADCHF+ 59
UKOUSD 6
EU50 2.1K
XAUEUR+ 0
US2000 -282
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +279.80 EUR
Schlechtester Trade: -580 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +398.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -881.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.24 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
