- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
31 (65.95%)
Verlusttrades:
16 (34.04%)
Bester Trade:
279.80 EUR
Schlechtester Trade:
-579.69 EUR
Bruttoprofit:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Bruttoverlust:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (398.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
398.52 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
79.13%
Max deposit load:
17.34%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
29 (61.70%)
Short-Positionen:
18 (38.30%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
5.37 EUR
Durchschnittlicher Profit:
61.23 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-102.87 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-881.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-881.00 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
-9.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.32 EUR
Maximaler:
909.28 EUR (25.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.34% (909.28 EUR)
Kapital:
12.20% (456.56 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|6
|GBPUSD+
|5
|EURNZD+
|3
|AUDJPY+
|3
|EURAUD+
|3
|CADJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDUSD+
|2
|XAUAUD+
|2
|USOUSD
|2
|NAS100
|2
|XAUUSD+
|2
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|GBPJPY+
|1
|AUDCNH+
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|UKOUSD
|1
|EU50
|1
|XAUEUR+
|1
|US2000
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDUSD+
|64
|GBPUSD+
|454
|EURNZD+
|242
|AUDJPY+
|-238
|EURAUD+
|120
|CADJPY+
|-168
|GBPCAD+
|132
|AUDUSD+
|-794
|XAUAUD+
|-19
|USOUSD
|23
|NAS100
|-13
|XAUUSD+
|7
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|GBPJPY+
|5
|AUDCNH+
|68
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|UKOUSD
|8
|EU50
|208
|XAUEUR+
|-2
|US2000
|-27
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1K
|EURNZD+
|1.1K
|AUDJPY+
|37
|EURAUD+
|166
|CADJPY+
|-84
|GBPCAD+
|452
|AUDUSD+
|-213
|XAUAUD+
|389
|USOUSD
|139
|NAS100
|2K
|XAUUSD+
|-330
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|GBPJPY+
|16
|AUDCNH+
|206
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|UKOUSD
|6
|EU50
|2.1K
|XAUEUR+
|0
|US2000
|-282
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +279.80 EUR
Schlechtester Trade: -580 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +398.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -881.00 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
EUR
20%
1:500