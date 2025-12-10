- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
47
盈利交易:
31 (65.95%)
亏损交易:
16 (34.04%)
最好交易:
279.80 EUR
最差交易:
-579.69 EUR
毛利:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
毛利亏损:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
最大连续赢利:
9 (398.52 EUR)
最大连续盈利:
398.52 EUR (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
79.13%
最大入金加载:
17.34%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.28
长期交易:
29 (61.70%)
短期交易:
18 (38.30%)
利润因子:
1.15
预期回报:
5.37 EUR
平均利润:
61.23 EUR
平均损失:
-102.87 EUR
最大连续失误:
6 (-881.00 EUR)
最大连续亏损:
-881.00 EUR (6)
每月增长:
-9.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.32 EUR
最大值:
909.28 EUR (25.02%)
相对跌幅:
结余:
20.34% (909.28 EUR)
净值:
12.20% (456.56 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|6
|GBPUSD+
|5
|EURNZD+
|3
|AUDJPY+
|3
|EURAUD+
|3
|CADJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDUSD+
|2
|XAUAUD+
|2
|USOUSD
|2
|NAS100
|2
|XAUUSD+
|2
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|GBPJPY+
|1
|AUDCNH+
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|UKOUSD
|1
|EU50
|1
|XAUEUR+
|1
|US2000
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD+
|64
|GBPUSD+
|454
|EURNZD+
|242
|AUDJPY+
|-238
|EURAUD+
|120
|CADJPY+
|-168
|GBPCAD+
|132
|AUDUSD+
|-794
|XAUAUD+
|-19
|USOUSD
|23
|NAS100
|-13
|XAUUSD+
|7
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|GBPJPY+
|5
|AUDCNH+
|68
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|UKOUSD
|8
|EU50
|208
|XAUEUR+
|-2
|US2000
|-27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1K
|EURNZD+
|1.1K
|AUDJPY+
|37
|EURAUD+
|166
|CADJPY+
|-84
|GBPCAD+
|452
|AUDUSD+
|-213
|XAUAUD+
|389
|USOUSD
|139
|NAS100
|2K
|XAUUSD+
|-330
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|GBPJPY+
|16
|AUDCNH+
|206
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|UKOUSD
|6
|EU50
|2.1K
|XAUEUR+
|0
|US2000
|-282
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +279.80 EUR
最差交易: -580 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +398.52 EUR
最大连续亏损: -881.00 EUR
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
EUR
20%
1:500