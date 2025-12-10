信号部分
Robert Zielinski
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 14%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
47
盈利交易:
31 (65.95%)
亏损交易:
16 (34.04%)
最好交易:
279.80 EUR
最差交易:
-579.69 EUR
毛利:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
毛利亏损:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
最大连续赢利:
9 (398.52 EUR)
最大连续盈利:
398.52 EUR (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
79.13%
最大入金加载:
17.34%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.28
长期交易:
29 (61.70%)
短期交易:
18 (38.30%)
利润因子:
1.15
预期回报:
5.37 EUR
平均利润:
61.23 EUR
平均损失:
-102.87 EUR
最大连续失误:
6 (-881.00 EUR)
最大连续亏损:
-881.00 EUR (6)
每月增长:
-9.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.32 EUR
最大值:
909.28 EUR (25.02%)
相对跌幅:
结余:
20.34% (909.28 EUR)
净值:
12.20% (456.56 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSD+ 6
GBPUSD+ 5
EURNZD+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 3
CADJPY+ 2
GBPCAD+ 2
AUDUSD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
NAS100 2
XAUUSD+ 2
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
UKOUSD 1
EU50 1
XAUEUR+ 1
US2000 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSD+ 64
GBPUSD+ 454
EURNZD+ 242
AUDJPY+ -238
EURAUD+ 120
CADJPY+ -168
GBPCAD+ 132
AUDUSD+ -794
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
NAS100 -13
XAUUSD+ 7
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
DJ30 -4
CADCHF+ 177
UKOUSD 8
EU50 208
XAUEUR+ -2
US2000 -27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 1K
EURNZD+ 1.1K
AUDJPY+ 37
EURAUD+ 166
CADJPY+ -84
GBPCAD+ 452
AUDUSD+ -213
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
NAS100 2K
XAUUSD+ -330
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
DJ30 -59
CADCHF+ 59
UKOUSD 6
EU50 2.1K
XAUEUR+ 0
US2000 -282
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +279.80 EUR
最差交易: -580 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +398.52 EUR
最大连续亏损: -881.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
没有评论
2025.12.24 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
