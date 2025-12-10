- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
27 (77.14%)
Loss Trade:
8 (22.86%)
Best Trade:
162.28 EUR
Worst Trade:
-99.64 EUR
Profitto lordo:
1 388.48 EUR (10 901 pips)
Perdita lorda:
-428.83 EUR (1 643 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (398.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
398.52 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
5.81
Long Trade:
23 (65.71%)
Short Trade:
12 (34.29%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
27.42 EUR
Profitto medio:
51.43 EUR
Perdita media:
-53.60 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-140.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-140.34 EUR (2)
Crescita mensile:
15.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.32 EUR
Massimale:
165.08 EUR (5.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|5
|GBPUSD+
|4
|EURNZD+
|3
|EURAUD+
|3
|AUDJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|XAUAUD+
|2
|USOUSD
|2
|CADJPY+
|1
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|AUDUSD+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|GBPJPY+
|1
|AUDCNH+
|1
|NAS100
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD+
|195
|GBPUSD+
|143
|EURNZD+
|242
|EURAUD+
|120
|AUDJPY+
|-73
|GBPCAD+
|132
|XAUAUD+
|-19
|USOUSD
|23
|CADJPY+
|-2
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|AUDUSD+
|-123
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|GBPJPY+
|5
|AUDCNH+
|68
|NAS100
|165
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|882
|EURNZD+
|1.1K
|EURAUD+
|166
|AUDJPY+
|104
|GBPCAD+
|452
|XAUAUD+
|389
|USOUSD
|139
|CADJPY+
|-33
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|AUDUSD+
|-34
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|GBPJPY+
|16
|AUDCNH+
|206
|NAS100
|5.1K
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +162.28 EUR
Worst Trade: -100 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +398.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -140.34 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni