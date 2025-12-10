SegnaliSezioni
Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
27 (77.14%)
Loss Trade:
8 (22.86%)
Best Trade:
162.28 EUR
Worst Trade:
-99.64 EUR
Profitto lordo:
1 388.48 EUR (10 901 pips)
Perdita lorda:
-428.83 EUR (1 643 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (398.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
398.52 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
5.81
Long Trade:
23 (65.71%)
Short Trade:
12 (34.29%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
27.42 EUR
Profitto medio:
51.43 EUR
Perdita media:
-53.60 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-140.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-140.34 EUR (2)
Crescita mensile:
15.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.32 EUR
Massimale:
165.08 EUR (5.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD+ 5
GBPUSD+ 4
EURNZD+ 3
EURAUD+ 3
AUDJPY+ 2
GBPCAD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
CADJPY+ 1
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
AUDUSD+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
NAS100 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD+ 195
GBPUSD+ 143
EURNZD+ 242
EURAUD+ 120
AUDJPY+ -73
GBPCAD+ 132
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
CADJPY+ -2
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
AUDUSD+ -123
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
NAS100 165
DJ30 -4
CADCHF+ 177
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 882
EURNZD+ 1.1K
EURAUD+ 166
AUDJPY+ 104
GBPCAD+ 452
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
CADJPY+ -33
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
AUDUSD+ -34
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
NAS100 5.1K
DJ30 -59
CADCHF+ 59
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +162.28 EUR
Worst Trade: -100 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +398.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -140.34 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
