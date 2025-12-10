SinaisSeções
Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
31 (65.95%)
Negociações com perda:
16 (34.04%)
Melhor negociação:
279.80 EUR
Pior negociação:
-579.69 EUR
Lucro bruto:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Perda bruta:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (398.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
398.52 EUR (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
79.13%
Depósito máximo carregado:
17.34%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
29 (61.70%)
Negociações curtas:
18 (38.30%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
5.37 EUR
Lucro médio:
61.23 EUR
Perda média:
-102.87 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-881.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-881.00 EUR (6)
Crescimento mensal:
-9.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.32 EUR
Máximo:
909.28 EUR (25.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.34% (909.28 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.20% (456.56 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSD+ 6
GBPUSD+ 5
EURNZD+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 3
CADJPY+ 2
GBPCAD+ 2
AUDUSD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
NAS100 2
XAUUSD+ 2
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
UKOUSD 1
EU50 1
XAUEUR+ 1
US2000 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSD+ 64
GBPUSD+ 454
EURNZD+ 242
AUDJPY+ -238
EURAUD+ 120
CADJPY+ -168
GBPCAD+ 132
AUDUSD+ -794
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
NAS100 -13
XAUUSD+ 7
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
DJ30 -4
CADCHF+ 177
UKOUSD 8
EU50 208
XAUEUR+ -2
US2000 -27
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 1K
EURNZD+ 1.1K
AUDJPY+ 37
EURAUD+ 166
CADJPY+ -84
GBPCAD+ 452
AUDUSD+ -213
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
NAS100 2K
XAUUSD+ -330
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
DJ30 -59
CADCHF+ 59
UKOUSD 6
EU50 2.1K
XAUEUR+ 0
US2000 -282
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +279.80 EUR
Pior negociação: -580 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +398.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -881.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
Sem comentários
2025.12.24 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
