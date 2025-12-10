- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
31 (65.95%)
Negociações com perda:
16 (34.04%)
Melhor negociação:
279.80 EUR
Pior negociação:
-579.69 EUR
Lucro bruto:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Perda bruta:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (398.52 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
398.52 EUR (9)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
79.13%
Depósito máximo carregado:
17.34%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
29 (61.70%)
Negociações curtas:
18 (38.30%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
5.37 EUR
Lucro médio:
61.23 EUR
Perda média:
-102.87 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-881.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-881.00 EUR (6)
Crescimento mensal:
-9.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.32 EUR
Máximo:
909.28 EUR (25.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.34% (909.28 EUR)
Pelo Capital Líquido:
12.20% (456.56 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|6
|GBPUSD+
|5
|EURNZD+
|3
|AUDJPY+
|3
|EURAUD+
|3
|CADJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDUSD+
|2
|XAUAUD+
|2
|USOUSD
|2
|NAS100
|2
|XAUUSD+
|2
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|GBPJPY+
|1
|AUDCNH+
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|UKOUSD
|1
|EU50
|1
|XAUEUR+
|1
|US2000
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD+
|64
|GBPUSD+
|454
|EURNZD+
|242
|AUDJPY+
|-238
|EURAUD+
|120
|CADJPY+
|-168
|GBPCAD+
|132
|AUDUSD+
|-794
|XAUAUD+
|-19
|USOUSD
|23
|NAS100
|-13
|XAUUSD+
|7
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|GBPJPY+
|5
|AUDCNH+
|68
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|UKOUSD
|8
|EU50
|208
|XAUEUR+
|-2
|US2000
|-27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1K
|EURNZD+
|1.1K
|AUDJPY+
|37
|EURAUD+
|166
|CADJPY+
|-84
|GBPCAD+
|452
|AUDUSD+
|-213
|XAUAUD+
|389
|USOUSD
|139
|NAS100
|2K
|XAUUSD+
|-330
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|GBPJPY+
|16
|AUDCNH+
|206
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|UKOUSD
|6
|EU50
|2.1K
|XAUEUR+
|0
|US2000
|-282
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +279.80 EUR
Pior negociação: -580 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +398.52 EUR
Máxima perda consecutiva: -881.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
EUR
20%
1:500