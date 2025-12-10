SignalsSections
Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 reviews
Reliability
11 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 14%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
47
Profit Trades:
31 (65.95%)
Loss Trades:
16 (34.04%)
Best trade:
279.80 EUR
Worst trade:
-579.69 EUR
Gross Profit:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Gross Loss:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (398.52 EUR)
Maximal consecutive profit:
398.52 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
79.13%
Max deposit load:
17.34%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
0.28
Long Trades:
29 (61.70%)
Short Trades:
18 (38.30%)
Profit Factor:
1.15
Expected Payoff:
5.37 EUR
Average Profit:
61.23 EUR
Average Loss:
-102.87 EUR
Maximum consecutive losses:
6 (-881.00 EUR)
Maximal consecutive loss:
-881.00 EUR (6)
Monthly growth:
-9.62%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
4.32 EUR
Maximal:
909.28 EUR (25.02%)
Relative drawdown:
By Balance:
20.34% (909.28 EUR)
By Equity:
12.20% (456.56 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDUSD+ 6
GBPUSD+ 5
EURNZD+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 3
CADJPY+ 2
GBPCAD+ 2
AUDUSD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
NAS100 2
XAUUSD+ 2
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
UKOUSD 1
EU50 1
XAUEUR+ 1
US2000 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSD+ 64
GBPUSD+ 454
EURNZD+ 242
AUDJPY+ -238
EURAUD+ 120
CADJPY+ -168
GBPCAD+ 132
AUDUSD+ -794
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
NAS100 -13
XAUUSD+ 7
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
DJ30 -4
CADCHF+ 177
UKOUSD 8
EU50 208
XAUEUR+ -2
US2000 -27
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 1K
EURNZD+ 1.1K
AUDJPY+ 37
EURAUD+ 166
CADJPY+ -84
GBPCAD+ 452
AUDUSD+ -213
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
NAS100 2K
XAUUSD+ -330
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
DJ30 -59
CADCHF+ 59
UKOUSD 6
EU50 2.1K
XAUEUR+ 0
US2000 -282
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +279.80 EUR
Worst trade: -580 EUR
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +398.52 EUR
Maximal consecutive loss: -881.00 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 10" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
No reviews
2025.12.24 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Easy Trade
30 USD per month
14%
0
0
USD
3.6K
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
20%
1:500
Copy

