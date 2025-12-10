シグナルセクション
Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
31 (65.95%)
損失トレード:
16 (34.04%)
ベストトレード:
279.80 EUR
最悪のトレード:
-579.69 EUR
総利益:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
総損失:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
最大連続の勝ち:
9 (398.52 EUR)
最大連続利益:
398.52 EUR (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
79.13%
最大入金額:
17.34%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
29 (61.70%)
短いトレード:
18 (38.30%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
5.37 EUR
平均利益:
61.23 EUR
平均損失:
-102.87 EUR
最大連続の負け:
6 (-881.00 EUR)
最大連続損失:
-881.00 EUR (6)
月間成長:
-9.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.32 EUR
最大の:
909.28 EUR (25.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.34% (909.28 EUR)
エクイティによる:
12.20% (456.56 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSD+ 6
GBPUSD+ 5
EURNZD+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 3
CADJPY+ 2
GBPCAD+ 2
AUDUSD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
NAS100 2
XAUUSD+ 2
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
UKOUSD 1
EU50 1
XAUEUR+ 1
US2000 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSD+ 64
GBPUSD+ 454
EURNZD+ 242
AUDJPY+ -238
EURAUD+ 120
CADJPY+ -168
GBPCAD+ 132
AUDUSD+ -794
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
NAS100 -13
XAUUSD+ 7
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
DJ30 -4
CADCHF+ 177
UKOUSD 8
EU50 208
XAUEUR+ -2
US2000 -27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 1K
EURNZD+ 1.1K
AUDJPY+ 37
EURAUD+ 166
CADJPY+ -84
GBPCAD+ 452
AUDUSD+ -213
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
NAS100 2K
XAUUSD+ -330
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
DJ30 -59
CADCHF+ 59
UKOUSD 6
EU50 2.1K
XAUEUR+ 0
US2000 -282
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +279.80 EUR
最悪のトレード: -580 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +398.52 EUR
最大連続損失: -881.00 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
レビューなし
2025.12.24 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Easy Trade
30 USD/月
14%
0
0
USD
3.6K
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
20%
1:500
