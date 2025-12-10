- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
31 (65.95%)
損失トレード:
16 (34.04%)
ベストトレード:
279.80 EUR
最悪のトレード:
-579.69 EUR
総利益:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
総損失:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
最大連続の勝ち:
9 (398.52 EUR)
最大連続利益:
398.52 EUR (9)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
79.13%
最大入金額:
17.34%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
29 (61.70%)
短いトレード:
18 (38.30%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
5.37 EUR
平均利益:
61.23 EUR
平均損失:
-102.87 EUR
最大連続の負け:
6 (-881.00 EUR)
最大連続損失:
-881.00 EUR (6)
月間成長:
-9.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.32 EUR
最大の:
909.28 EUR (25.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.34% (909.28 EUR)
エクイティによる:
12.20% (456.56 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|6
|GBPUSD+
|5
|EURNZD+
|3
|AUDJPY+
|3
|EURAUD+
|3
|CADJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDUSD+
|2
|XAUAUD+
|2
|USOUSD
|2
|NAS100
|2
|XAUUSD+
|2
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|GBPJPY+
|1
|AUDCNH+
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|UKOUSD
|1
|EU50
|1
|XAUEUR+
|1
|US2000
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSD+
|64
|GBPUSD+
|454
|EURNZD+
|242
|AUDJPY+
|-238
|EURAUD+
|120
|CADJPY+
|-168
|GBPCAD+
|132
|AUDUSD+
|-794
|XAUAUD+
|-19
|USOUSD
|23
|NAS100
|-13
|XAUUSD+
|7
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|GBPJPY+
|5
|AUDCNH+
|68
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|UKOUSD
|8
|EU50
|208
|XAUEUR+
|-2
|US2000
|-27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1K
|EURNZD+
|1.1K
|AUDJPY+
|37
|EURAUD+
|166
|CADJPY+
|-84
|GBPCAD+
|452
|AUDUSD+
|-213
|XAUAUD+
|389
|USOUSD
|139
|NAS100
|2K
|XAUUSD+
|-330
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|GBPJPY+
|16
|AUDCNH+
|206
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|UKOUSD
|6
|EU50
|2.1K
|XAUEUR+
|0
|US2000
|-282
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +279.80 EUR
最悪のトレード: -580 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +398.52 EUR
最大連続損失: -881.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
14%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
EUR
20%
1:500