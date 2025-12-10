- Incremento
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
31 (65.95%)
Transacciones Irrentables:
16 (34.04%)
Mejor transacción:
279.80 EUR
Peor transacción:
-579.69 EUR
Beneficio Bruto:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (398.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
398.52 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
79.13%
Carga máxima del depósito:
17.34%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
29 (61.70%)
Transacciones Cortas:
18 (38.30%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
5.37 EUR
Beneficio medio:
61.23 EUR
Pérdidas medias:
-102.87 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-881.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-881.00 EUR (6)
Crecimiento al mes:
-9.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.32 EUR
Máxima:
909.28 EUR (25.02%)
Reducción relativa:
De balance:
20.34% (909.28 EUR)
De fondos:
12.20% (456.56 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|6
|GBPUSD+
|5
|EURNZD+
|3
|AUDJPY+
|3
|EURAUD+
|3
|CADJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDUSD+
|2
|XAUAUD+
|2
|USOUSD
|2
|NAS100
|2
|XAUUSD+
|2
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|GBPJPY+
|1
|AUDCNH+
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|UKOUSD
|1
|EU50
|1
|XAUEUR+
|1
|US2000
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDUSD+
|64
|GBPUSD+
|454
|EURNZD+
|242
|AUDJPY+
|-238
|EURAUD+
|120
|CADJPY+
|-168
|GBPCAD+
|132
|AUDUSD+
|-794
|XAUAUD+
|-19
|USOUSD
|23
|NAS100
|-13
|XAUUSD+
|7
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|GBPJPY+
|5
|AUDCNH+
|68
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|UKOUSD
|8
|EU50
|208
|XAUEUR+
|-2
|US2000
|-27
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1K
|EURNZD+
|1.1K
|AUDJPY+
|37
|EURAUD+
|166
|CADJPY+
|-84
|GBPCAD+
|452
|AUDUSD+
|-213
|XAUAUD+
|389
|USOUSD
|139
|NAS100
|2K
|XAUUSD+
|-330
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|GBPJPY+
|16
|AUDCNH+
|206
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|UKOUSD
|6
|EU50
|2.1K
|XAUEUR+
|0
|US2000
|-282
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +279.80 EUR
Peor transacción: -580 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +398.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -881.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
14%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
EUR
20%
1:500