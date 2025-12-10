SeñalesSecciones
Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
31 (65.95%)
Transacciones Irrentables:
16 (34.04%)
Mejor transacción:
279.80 EUR
Peor transacción:
-579.69 EUR
Beneficio Bruto:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (398.52 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
398.52 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
79.13%
Carga máxima del depósito:
17.34%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
29 (61.70%)
Transacciones Cortas:
18 (38.30%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
5.37 EUR
Beneficio medio:
61.23 EUR
Pérdidas medias:
-102.87 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-881.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-881.00 EUR (6)
Crecimiento al mes:
-9.62%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.32 EUR
Máxima:
909.28 EUR (25.02%)
Reducción relativa:
De balance:
20.34% (909.28 EUR)
De fondos:
12.20% (456.56 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD+ 6
GBPUSD+ 5
EURNZD+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 3
CADJPY+ 2
GBPCAD+ 2
AUDUSD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
NAS100 2
XAUUSD+ 2
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
UKOUSD 1
EU50 1
XAUEUR+ 1
US2000 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD+ 64
GBPUSD+ 454
EURNZD+ 242
AUDJPY+ -238
EURAUD+ 120
CADJPY+ -168
GBPCAD+ 132
AUDUSD+ -794
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
NAS100 -13
XAUUSD+ 7
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
DJ30 -4
CADCHF+ 177
UKOUSD 8
EU50 208
XAUEUR+ -2
US2000 -27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 1K
EURNZD+ 1.1K
AUDJPY+ 37
EURAUD+ 166
CADJPY+ -84
GBPCAD+ 452
AUDUSD+ -213
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
NAS100 2K
XAUUSD+ -330
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
DJ30 -59
CADCHF+ 59
UKOUSD 6
EU50 2.1K
XAUEUR+ 0
US2000 -282
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +279.80 EUR
Peor transacción: -580 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +398.52 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -881.00 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
No hay comentarios
2025.12.24 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
