- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
31 (65.95%)
Убыточных трейдов:
16 (34.04%)
Лучший трейд:
279.80 EUR
Худший трейд:
-579.69 EUR
Общая прибыль:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Общий убыток:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (398.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
398.52 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
79.13%
Макс. загрузка депозита:
17.34%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
29 (61.70%)
Коротких трейдов:
18 (38.30%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
5.37 EUR
Средняя прибыль:
61.23 EUR
Средний убыток:
-102.87 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-881.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-881.00 EUR (6)
Прирост в месяц:
-9.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.32 EUR
Максимальная:
909.28 EUR (25.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.34% (909.28 EUR)
По эквити:
12.20% (456.56 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|6
|GBPUSD+
|5
|EURNZD+
|3
|AUDJPY+
|3
|EURAUD+
|3
|CADJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDUSD+
|2
|XAUAUD+
|2
|USOUSD
|2
|NAS100
|2
|XAUUSD+
|2
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|GBPJPY+
|1
|AUDCNH+
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|UKOUSD
|1
|EU50
|1
|XAUEUR+
|1
|US2000
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD+
|64
|GBPUSD+
|454
|EURNZD+
|242
|AUDJPY+
|-238
|EURAUD+
|120
|CADJPY+
|-168
|GBPCAD+
|132
|AUDUSD+
|-794
|XAUAUD+
|-19
|USOUSD
|23
|NAS100
|-13
|XAUUSD+
|7
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|GBPJPY+
|5
|AUDCNH+
|68
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|UKOUSD
|8
|EU50
|208
|XAUEUR+
|-2
|US2000
|-27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1K
|EURNZD+
|1.1K
|AUDJPY+
|37
|EURAUD+
|166
|CADJPY+
|-84
|GBPCAD+
|452
|AUDUSD+
|-213
|XAUAUD+
|389
|USOUSD
|139
|NAS100
|2K
|XAUUSD+
|-330
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|GBPJPY+
|16
|AUDCNH+
|206
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|UKOUSD
|6
|EU50
|2.1K
|XAUEUR+
|0
|US2000
|-282
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +279.80 EUR
Худший трейд: -580 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +398.52 EUR
Макс. убыток в серии: -881.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
EUR
20%
1:500