СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Easy Trade
Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
VantageInternational-Live 10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
31 (65.95%)
Убыточных трейдов:
16 (34.04%)
Лучший трейд:
279.80 EUR
Худший трейд:
-579.69 EUR
Общая прибыль:
1 898.16 EUR (13 341 pips)
Общий убыток:
-1 645.87 EUR (5 930 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (398.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
398.52 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
79.13%
Макс. загрузка депозита:
17.34%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
29 (61.70%)
Коротких трейдов:
18 (38.30%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
5.37 EUR
Средняя прибыль:
61.23 EUR
Средний убыток:
-102.87 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-881.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-881.00 EUR (6)
Прирост в месяц:
-9.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.32 EUR
Максимальная:
909.28 EUR (25.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.34% (909.28 EUR)
По эквити:
12.20% (456.56 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD+ 6
GBPUSD+ 5
EURNZD+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 3
CADJPY+ 2
GBPCAD+ 2
AUDUSD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
NAS100 2
XAUUSD+ 2
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
UKOUSD 1
EU50 1
XAUEUR+ 1
US2000 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD+ 64
GBPUSD+ 454
EURNZD+ 242
AUDJPY+ -238
EURAUD+ 120
CADJPY+ -168
GBPCAD+ 132
AUDUSD+ -794
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
NAS100 -13
XAUUSD+ 7
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
DJ30 -4
CADCHF+ 177
UKOUSD 8
EU50 208
XAUEUR+ -2
US2000 -27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 1K
EURNZD+ 1.1K
AUDJPY+ 37
EURAUD+ 166
CADJPY+ -84
GBPCAD+ 452
AUDUSD+ -213
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
NAS100 2K
XAUUSD+ -330
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
DJ30 -59
CADCHF+ 59
UKOUSD 6
EU50 2.1K
XAUEUR+ 0
US2000 -282
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +279.80 EUR
Худший трейд: -580 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +398.52 EUR
Макс. убыток в серии: -881.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Easy Trade
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
3.6K
EUR
11
100%
47
65%
79%
1.15
5.37
EUR
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.