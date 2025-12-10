- 자본
- 축소
트레이드:
60
이익 거래:
36 (60.00%)
손실 거래:
24 (40.00%)
최고의 거래:
279.80 EUR
최악의 거래:
-579.69 EUR
총 수익:
2 231.31 EUR (16 955 pips)
총 손실:
-2 259.06 EUR (9 778 pips)
연속 최대 이익:
9 (398.52 EUR)
연속 최대 이익:
398.52 EUR (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
74.50%
최대 입금량:
34.35%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
36 (60.00%)
숏(주식차입매도):
24 (40.00%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.46 EUR
평균 이익:
61.98 EUR
평균 손실:
-94.13 EUR
연속 최대 손실:
6 (-881.00 EUR)
연속 최대 손실:
-881.00 EUR (6)
월별 성장률:
-22.12%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.75 EUR
최대한의:
1 189.32 EUR (32.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.53% (1 185.94 EUR)
자본금별:
12.20% (456.56 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSD+
|6
|GBPUSD+
|5
|AUDJPY+
|4
|XAUAUD+
|4
|GBPJPY+
|4
|EURNZD+
|3
|EURAUD+
|3
|CADJPY+
|2
|GBPCAD+
|2
|AUDUSD+
|2
|USOUSD
|2
|NAS100
|2
|XAUUSD+
|2
|CL-OIL
|2
|EURCAD+
|1
|AUDCHF+
|1
|EURJPY+
|1
|HK50
|1
|SP500
|1
|AUDCNH+
|1
|DJ30
|1
|CADCHF+
|1
|UKOUSD
|1
|EU50
|1
|XAUEUR+
|1
|US2000
|1
|GER40
|1
|FRA40
|1
|UK100
|1
|USDCNH+
|1
|AUDCAD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSD+
|64
|GBPUSD+
|454
|AUDJPY+
|-339
|XAUAUD+
|56
|GBPJPY+
|-69
|EURNZD+
|242
|EURAUD+
|120
|CADJPY+
|-168
|GBPCAD+
|132
|AUDUSD+
|-794
|USOUSD
|23
|NAS100
|-13
|XAUUSD+
|7
|CL-OIL
|100
|EURCAD+
|25
|AUDCHF+
|-7
|EURJPY+
|3
|HK50
|83
|SP500
|-59
|AUDCNH+
|68
|DJ30
|-4
|CADCHF+
|177
|UKOUSD
|8
|EU50
|208
|XAUEUR+
|-2
|US2000
|-27
|GER40
|84
|FRA40
|-125
|UK100
|-114
|USDCNH+
|-161
|AUDCAD+
|-2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1K
|AUDJPY+
|-23
|XAUAUD+
|1.5K
|GBPJPY+
|-29
|EURNZD+
|1.1K
|EURAUD+
|166
|CADJPY+
|-84
|GBPCAD+
|452
|AUDUSD+
|-213
|USOUSD
|139
|NAS100
|2K
|XAUUSD+
|-330
|CL-OIL
|641
|EURCAD+
|84
|AUDCHF+
|-9
|EURJPY+
|13
|HK50
|65
|SP500
|-598
|AUDCNH+
|206
|DJ30
|-59
|CADCHF+
|59
|UKOUSD
|6
|EU50
|2.1K
|XAUEUR+
|0
|US2000
|-282
|GER40
|1.5K
|FRA40
|-1.2K
|UK100
|-2K
|USDCNH+
|-145
|AUDCAD+
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +279.80 EUR
최악의 거래: -580 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +398.52 EUR
연속 최대 손실: -881.00 EUR
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
3.3K
EUR
EUR
12
98%
60
60%
74%
0.98
-0.46
EUR
EUR
27%
1:500