Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
60
이익 거래:
36 (60.00%)
손실 거래:
24 (40.00%)
최고의 거래:
279.80 EUR
최악의 거래:
-579.69 EUR
총 수익:
2 231.31 EUR (16 955 pips)
총 손실:
-2 259.06 EUR (9 778 pips)
연속 최대 이익:
9 (398.52 EUR)
연속 최대 이익:
398.52 EUR (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
74.50%
최대 입금량:
34.35%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
36 (60.00%)
숏(주식차입매도):
24 (40.00%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.46 EUR
평균 이익:
61.98 EUR
평균 손실:
-94.13 EUR
연속 최대 손실:
6 (-881.00 EUR)
연속 최대 손실:
-881.00 EUR (6)
월별 성장률:
-22.12%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.75 EUR
최대한의:
1 189.32 EUR (32.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.53% (1 185.94 EUR)
자본금별:
12.20% (456.56 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSD+ 6
GBPUSD+ 5
AUDJPY+ 4
XAUAUD+ 4
GBPJPY+ 4
EURNZD+ 3
EURAUD+ 3
CADJPY+ 2
GBPCAD+ 2
AUDUSD+ 2
USOUSD 2
NAS100 2
XAUUSD+ 2
CL-OIL 2
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
AUDCNH+ 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
UKOUSD 1
EU50 1
XAUEUR+ 1
US2000 1
GER40 1
FRA40 1
UK100 1
USDCNH+ 1
AUDCAD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSD+ 64
GBPUSD+ 454
AUDJPY+ -339
XAUAUD+ 56
GBPJPY+ -69
EURNZD+ 242
EURAUD+ 120
CADJPY+ -168
GBPCAD+ 132
AUDUSD+ -794
USOUSD 23
NAS100 -13
XAUUSD+ 7
CL-OIL 100
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
AUDCNH+ 68
DJ30 -4
CADCHF+ 177
UKOUSD 8
EU50 208
XAUEUR+ -2
US2000 -27
GER40 84
FRA40 -125
UK100 -114
USDCNH+ -161
AUDCAD+ -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 1K
AUDJPY+ -23
XAUAUD+ 1.5K
GBPJPY+ -29
EURNZD+ 1.1K
EURAUD+ 166
CADJPY+ -84
GBPCAD+ 452
AUDUSD+ -213
USOUSD 139
NAS100 2K
XAUUSD+ -330
CL-OIL 641
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
AUDCNH+ 206
DJ30 -59
CADCHF+ 59
UKOUSD 6
EU50 2.1K
XAUEUR+ 0
US2000 -282
GER40 1.5K
FRA40 -1.2K
UK100 -2K
USDCNH+ -145
AUDCAD+ 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +279.80 EUR
최악의 거래: -580 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +398.52 EUR
연속 최대 손실: -881.00 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 3
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.24 07:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 18:44
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.08% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Easy Trade
월별 30 USD
5%
0
0
USD
3.3K
EUR
12
98%
60
60%
74%
0.98
-0.46
EUR
27%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.