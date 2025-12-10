SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Easy Trade
Robert Zielinski

Easy Trade

Robert Zielinski
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
27 (77.14%)
Perte trades:
8 (22.86%)
Meilleure transaction:
162.28 EUR
Pire transaction:
-99.64 EUR
Bénéfice brut:
1 388.48 EUR (10 901 pips)
Perte brute:
-428.83 EUR (1 643 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (398.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
398.52 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
5.81
Longs trades:
23 (65.71%)
Courts trades:
12 (34.29%)
Facteur de profit:
3.24
Rendement attendu:
27.42 EUR
Bénéfice moyen:
51.43 EUR
Perte moyenne:
-53.60 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-140.34 EUR)
Perte consécutive maximale:
-140.34 EUR (2)
Croissance mensuelle:
15.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.32 EUR
Maximal:
165.08 EUR (5.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD+ 5
GBPUSD+ 4
EURNZD+ 3
EURAUD+ 3
AUDJPY+ 2
GBPCAD+ 2
XAUAUD+ 2
USOUSD 2
CADJPY+ 1
EURCAD+ 1
AUDCHF+ 1
AUDUSD+ 1
EURJPY+ 1
HK50 1
SP500 1
GBPJPY+ 1
AUDCNH+ 1
NAS100 1
DJ30 1
CADCHF+ 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD+ 195
GBPUSD+ 143
EURNZD+ 242
EURAUD+ 120
AUDJPY+ -73
GBPCAD+ 132
XAUAUD+ -19
USOUSD 23
CADJPY+ -2
EURCAD+ 25
AUDCHF+ -7
AUDUSD+ -123
EURJPY+ 3
HK50 83
SP500 -59
GBPJPY+ 5
AUDCNH+ 68
NAS100 165
DJ30 -4
CADCHF+ 177
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 882
EURNZD+ 1.1K
EURAUD+ 166
AUDJPY+ 104
GBPCAD+ 452
XAUAUD+ 389
USOUSD 139
CADJPY+ -33
EURCAD+ 84
AUDCHF+ -9
AUDUSD+ -34
EURJPY+ 13
HK50 65
SP500 -598
GBPJPY+ 16
AUDCNH+ 206
NAS100 5.1K
DJ30 -59
CADCHF+ 59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +162.28 EUR
Pire transaction: -100 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +398.52 EUR
Perte consécutive maximale: -140.34 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
Aucun avis
2025.12.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
