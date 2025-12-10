SinyallerBölümler
debest4.4u henokh

Hen7159

debest4.4u henokh
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -31%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
864
Kârla kapanan işlemler:
846 (97.91%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (2.08%)
En iyi işlem:
195.60 USD
En kötü işlem:
-792.55 USD
Brüt kâr:
3 343.04 USD (502 168 pips)
Brüt zarar:
-2 669.80 USD (990 328 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
254 (845.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
845.15 USD (254)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.99%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
863 (99.88%)
Satış işlemleri:
1 (0.12%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
3.95 USD
Ortalama zarar:
-148.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 752.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 752.98 USD (12)
Aylık büyüme:
4.37%
Yıllık tahmin:
52.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
1 753.00 USD (75.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.82% (1 753.26 USD)
Varlığa göre:
15.70% (403.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 384
DE30 116
XTIUSD 83
US100 57
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
DE30 -311
XTIUSD -518
US100 140
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 82K
DE30 179K
XTIUSD -1.1K
US100 46K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +195.60 USD
En kötü işlem: -793 USD
Maksimum ardışık kazanç: 254
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +845.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 752.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
İnceleme yok
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
