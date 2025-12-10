- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
864
Profit Trade:
846 (97.91%)
Loss Trade:
18 (2.08%)
Best Trade:
195.60 USD
Worst Trade:
-792.55 USD
Profitto lordo:
3 343.04 USD (502 168 pips)
Perdita lorda:
-2 669.80 USD (990 328 pips)
Vincite massime consecutive:
254 (845.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
845.15 USD (254)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.99%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
863 (99.88%)
Short Trade:
1 (0.12%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
3.95 USD
Perdita media:
-148.32 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 752.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 752.98 USD (12)
Crescita mensile:
4.37%
Previsione annuale:
52.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
1 753.00 USD (75.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.82% (1 753.26 USD)
Per equità:
15.70% (403.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
|DE30
|116
|XTIUSD
|83
|US100
|57
|EURJPY
|51
|EURGBP
|37
|EURUSD
|28
|US30
|27
|USDCHF
|24
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|5
|HK50
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|DE30
|-311
|XTIUSD
|-518
|US100
|140
|EURJPY
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|119
|US30
|-727
|USDCHF
|-58
|USDJPY
|53
|XAGUSD
|111
|USDCAD
|73
|GBPUSD
|11
|HK50
|26
|UK100
|4
|AUDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82K
|DE30
|179K
|XTIUSD
|-1.1K
|US100
|46K
|EURJPY
|2.4K
|EURGBP
|659
|EURUSD
|1.7K
|US30
|-804K
|USDCHF
|-2.2K
|USDJPY
|3K
|XAGUSD
|730
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|452
|HK50
|138
|UK100
|868
|AUDCAD
|87
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Non ci sono recensioni
