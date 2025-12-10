SegnaliSezioni
debest4.4u henokh

Hen7159

debest4.4u henokh
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -31%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
864
Profit Trade:
846 (97.91%)
Loss Trade:
18 (2.08%)
Best Trade:
195.60 USD
Worst Trade:
-792.55 USD
Profitto lordo:
3 343.04 USD (502 168 pips)
Perdita lorda:
-2 669.80 USD (990 328 pips)
Vincite massime consecutive:
254 (845.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
845.15 USD (254)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.99%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
863 (99.88%)
Short Trade:
1 (0.12%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
3.95 USD
Perdita media:
-148.32 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 752.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 752.98 USD (12)
Crescita mensile:
4.37%
Previsione annuale:
52.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
1 753.00 USD (75.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.82% (1 753.26 USD)
Per equità:
15.70% (403.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 384
DE30 116
XTIUSD 83
US100 57
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
DE30 -311
XTIUSD -518
US100 140
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82K
DE30 179K
XTIUSD -1.1K
US100 46K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +195.60 USD
Worst Trade: -793 USD
Vincite massime consecutive: 254
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +845.15 USD
Massima perdita consecutiva: -1 752.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
