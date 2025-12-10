СигналыРазделы
Henokh Arief

Hen7159

Henokh Arief
0 отзывов
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
913
Прибыльных трейдов:
894 (97.91%)
Убыточных трейдов:
19 (2.08%)
Лучший трейд:
195.60 USD
Худший трейд:
-792.55 USD
Общая прибыль:
3 544.52 USD (556 881 pips)
Общий убыток:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
Макс. серия выигрышей:
254 (845.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
845.15 USD (254)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
912 (99.89%)
Коротких трейдов:
1 (0.11%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-140.68 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 752.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 752.98 USD (12)
Прирост в месяц:
21.93%
Годовой прогноз:
266.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
1 753.00 USD (75.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.82% (1 753.26 USD)
По эквити:
33.69% (351.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 409
DE30 129
XTIUSD 83
US100 68
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
DE30 -268
XTIUSD -518
US100 192
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 92K
DE30 197K
XTIUSD -1.1K
US100 72K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +195.60 USD
Худший трейд: -793 USD
Макс. серия выигрышей: 254
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +845.15 USD
Макс. убыток в серии: -1 752.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.18 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
