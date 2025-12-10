- Прирост
Всего трейдов:
913
Прибыльных трейдов:
894 (97.91%)
Убыточных трейдов:
19 (2.08%)
Лучший трейд:
195.60 USD
Худший трейд:
-792.55 USD
Общая прибыль:
3 544.52 USD (556 881 pips)
Общий убыток:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
Макс. серия выигрышей:
254 (845.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
845.15 USD (254)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
912 (99.89%)
Коротких трейдов:
1 (0.11%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-140.68 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 752.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 752.98 USD (12)
Прирост в месяц:
21.93%
Годовой прогноз:
266.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
1 753.00 USD (75.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.82% (1 753.26 USD)
По эквити:
33.69% (351.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|DE30
|129
|XTIUSD
|83
|US100
|68
|EURJPY
|51
|EURGBP
|37
|EURUSD
|28
|US30
|27
|USDCHF
|24
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|5
|HK50
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|DE30
|-268
|XTIUSD
|-518
|US100
|192
|EURJPY
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|119
|US30
|-727
|USDCHF
|-58
|USDJPY
|53
|XAGUSD
|111
|USDCAD
|73
|GBPUSD
|11
|HK50
|26
|UK100
|4
|AUDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|92K
|DE30
|197K
|XTIUSD
|-1.1K
|US100
|72K
|EURJPY
|2.4K
|EURGBP
|659
|EURUSD
|1.7K
|US30
|-804K
|USDCHF
|-2.2K
|USDJPY
|3K
|XAGUSD
|730
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|452
|HK50
|138
|UK100
|868
|AUDCAD
|87
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Нет отзывов
