SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hen7159
Henokh Arief

Hen7159

Henokh Arief
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 -17%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
913
Transacciones Rentables:
894 (97.91%)
Transacciones Irrentables:
19 (2.08%)
Mejor transacción:
195.60 USD
Peor transacción:
-792.55 USD
Beneficio Bruto:
3 544.52 USD (556 881 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
254 (845.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
845.15 USD (254)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.65%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
912 (99.89%)
Transacciones Cortas:
1 (0.11%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
3.96 USD
Pérdidas medias:
-140.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 752.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 752.98 USD (12)
Crecimiento al mes:
21.93%
Pronóstico anual:
266.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.10 USD
Máxima:
1 753.00 USD (75.12%)
Reducción relativa:
De balance:
92.82% (1 753.26 USD)
De fondos:
33.69% (351.77 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 409
DE30 129
XTIUSD 83
US100 68
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
DE30 -268
XTIUSD -518
US100 192
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 92K
DE30 197K
XTIUSD -1.1K
US100 72K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +195.60 USD
Peor transacción: -793 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 254
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +845.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 752.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
2025.12.18 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Hen7159
35 USD al mes
-17%
0
0
USD
1K
USD
49
0%
913
97%
100%
1.32
0.95
USD
93%
1:500
