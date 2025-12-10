- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
913
Transacciones Rentables:
894 (97.91%)
Transacciones Irrentables:
19 (2.08%)
Mejor transacción:
195.60 USD
Peor transacción:
-792.55 USD
Beneficio Bruto:
3 544.52 USD (556 881 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
254 (845.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
845.15 USD (254)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.65%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
912 (99.89%)
Transacciones Cortas:
1 (0.11%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.95 USD
Beneficio medio:
3.96 USD
Pérdidas medias:
-140.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 752.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 752.98 USD (12)
Crecimiento al mes:
21.93%
Pronóstico anual:
266.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.10 USD
Máxima:
1 753.00 USD (75.12%)
Reducción relativa:
De balance:
92.82% (1 753.26 USD)
De fondos:
33.69% (351.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|DE30
|129
|XTIUSD
|83
|US100
|68
|EURJPY
|51
|EURGBP
|37
|EURUSD
|28
|US30
|27
|USDCHF
|24
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|5
|HK50
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|DE30
|-268
|XTIUSD
|-518
|US100
|192
|EURJPY
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|119
|US30
|-727
|USDCHF
|-58
|USDJPY
|53
|XAGUSD
|111
|USDCAD
|73
|GBPUSD
|11
|HK50
|26
|UK100
|4
|AUDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|92K
|DE30
|197K
|XTIUSD
|-1.1K
|US100
|72K
|EURJPY
|2.4K
|EURGBP
|659
|EURUSD
|1.7K
|US30
|-804K
|USDCHF
|-2.2K
|USDJPY
|3K
|XAGUSD
|730
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|452
|HK50
|138
|UK100
|868
|AUDCAD
|87
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Mejor transacción: +195.60 USD
Peor transacción: -793 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 254
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +845.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 752.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
No hay comentarios
