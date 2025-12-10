- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
913
利益トレード:
894 (97.91%)
損失トレード:
19 (2.08%)
ベストトレード:
195.60 USD
最悪のトレード:
-792.55 USD
総利益:
3 544.52 USD (556 881 pips)
総損失:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
最大連続の勝ち:
254 (845.15 USD)
最大連続利益:
845.15 USD (254)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.50
長いトレード:
912 (99.89%)
短いトレード:
1 (0.11%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
3.96 USD
平均損失:
-140.68 USD
最大連続の負け:
12 (-1 752.98 USD)
最大連続損失:
-1 752.98 USD (12)
月間成長:
21.93%
年間予想:
266.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.10 USD
最大の:
1 753.00 USD (75.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.82% (1 753.26 USD)
エクイティによる:
33.69% (351.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|DE30
|129
|XTIUSD
|83
|US100
|68
|EURJPY
|51
|EURGBP
|37
|EURUSD
|28
|US30
|27
|USDCHF
|24
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|5
|HK50
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|DE30
|-268
|XTIUSD
|-518
|US100
|192
|EURJPY
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|119
|US30
|-727
|USDCHF
|-58
|USDJPY
|53
|XAGUSD
|111
|USDCAD
|73
|GBPUSD
|11
|HK50
|26
|UK100
|4
|AUDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|92K
|DE30
|197K
|XTIUSD
|-1.1K
|US100
|72K
|EURJPY
|2.4K
|EURGBP
|659
|EURUSD
|1.7K
|US30
|-804K
|USDCHF
|-2.2K
|USDJPY
|3K
|XAGUSD
|730
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|452
|HK50
|138
|UK100
|868
|AUDCAD
|87
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +195.60 USD
最悪のトレード: -793 USD
最大連続の勝ち: 254
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +845.15 USD
最大連続損失: -1 752.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
-17%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
49
0%
913
97%
100%
1.32
0.95
USD
USD
93%
1:500