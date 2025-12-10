シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hen7159
Henokh Arief

Hen7159

Henokh Arief
レビュー0件
49週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -17%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
913
利益トレード:
894 (97.91%)
損失トレード:
19 (2.08%)
ベストトレード:
195.60 USD
最悪のトレード:
-792.55 USD
総利益:
3 544.52 USD (556 881 pips)
総損失:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
最大連続の勝ち:
254 (845.15 USD)
最大連続利益:
845.15 USD (254)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.50
長いトレード:
912 (99.89%)
短いトレード:
1 (0.11%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
3.96 USD
平均損失:
-140.68 USD
最大連続の負け:
12 (-1 752.98 USD)
最大連続損失:
-1 752.98 USD (12)
月間成長:
21.93%
年間予想:
266.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.10 USD
最大の:
1 753.00 USD (75.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.82% (1 753.26 USD)
エクイティによる:
33.69% (351.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 409
DE30 129
XTIUSD 83
US100 68
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.8K
DE30 -268
XTIUSD -518
US100 192
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 92K
DE30 197K
XTIUSD -1.1K
US100 72K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +195.60 USD
最悪のトレード: -793 USD
最大連続の勝ち: 254
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +845.15 USD
最大連続損失: -1 752.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
レビューなし
2025.12.18 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
コピー

