debest4.4u henokh

Hen7159

debest4.4u henokh
0 avis
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 -31%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
864
Bénéfice trades:
846 (97.91%)
Perte trades:
18 (2.08%)
Meilleure transaction:
195.60 USD
Pire transaction:
-792.55 USD
Bénéfice brut:
3 343.04 USD (502 168 pips)
Perte brute:
-2 669.80 USD (990 328 pips)
Gains consécutifs maximales:
254 (845.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
845.15 USD (254)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.99%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
863 (99.88%)
Courts trades:
1 (0.12%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
3.95 USD
Perte moyenne:
-148.32 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 752.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 752.98 USD (12)
Croissance mensuelle:
4.37%
Prévision annuelle:
52.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.10 USD
Maximal:
1 753.00 USD (75.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.82% (1 753.26 USD)
Par fonds propres:
15.70% (403.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 384
DE30 116
XTIUSD 83
US100 57
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
DE30 -311
XTIUSD -518
US100 140
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
DE30 179K
XTIUSD -1.1K
US100 46K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +195.60 USD
Pire transaction: -793 USD
Gains consécutifs maximales: 254
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +845.15 USD
Perte consécutive maximale: -1 752.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Aucun avis
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
