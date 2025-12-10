- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
913
盈利交易:
894 (97.91%)
亏损交易:
19 (2.08%)
最好交易:
195.60 USD
最差交易:
-792.55 USD
毛利:
3 544.52 USD (556 881 pips)
毛利亏损:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
最大连续赢利:
254 (845.15 USD)
最大连续盈利:
845.15 USD (254)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.65%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.50
长期交易:
912 (99.89%)
短期交易:
1 (0.11%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-140.68 USD
最大连续失误:
12 (-1 752.98 USD)
最大连续亏损:
-1 752.98 USD (12)
每月增长:
21.93%
年度预测:
266.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
1 753.00 USD (75.12%)
相对跌幅:
结余:
92.82% (1 753.26 USD)
净值:
33.69% (351.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|DE30
|129
|XTIUSD
|83
|US100
|68
|EURJPY
|51
|EURGBP
|37
|EURUSD
|28
|US30
|27
|USDCHF
|24
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|5
|HK50
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|DE30
|-268
|XTIUSD
|-518
|US100
|192
|EURJPY
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|119
|US30
|-727
|USDCHF
|-58
|USDJPY
|53
|XAGUSD
|111
|USDCAD
|73
|GBPUSD
|11
|HK50
|26
|UK100
|4
|AUDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|92K
|DE30
|197K
|XTIUSD
|-1.1K
|US100
|72K
|EURJPY
|2.4K
|EURGBP
|659
|EURUSD
|1.7K
|US30
|-804K
|USDCHF
|-2.2K
|USDJPY
|3K
|XAGUSD
|730
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|452
|HK50
|138
|UK100
|868
|AUDCAD
|87
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +195.60 USD
最差交易: -793 USD
最大连续赢利: 254
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +845.15 USD
最大连续亏损: -1 752.98 USD
