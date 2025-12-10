信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Hen7159
Henokh Arief

Hen7159

Henokh Arief
0条评论
49
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 -17%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
913
盈利交易:
894 (97.91%)
亏损交易:
19 (2.08%)
最好交易:
195.60 USD
最差交易:
-792.55 USD
毛利:
3 544.52 USD (556 881 pips)
毛利亏损:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
最大连续赢利:
254 (845.15 USD)
最大连续盈利:
845.15 USD (254)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.65%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.50
长期交易:
912 (99.89%)
短期交易:
1 (0.11%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-140.68 USD
最大连续失误:
12 (-1 752.98 USD)
最大连续亏损:
-1 752.98 USD (12)
每月增长:
21.93%
年度预测:
266.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
1 753.00 USD (75.12%)
相对跌幅:
结余:
92.82% (1 753.26 USD)
净值:
33.69% (351.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 409
DE30 129
XTIUSD 83
US100 68
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.8K
DE30 -268
XTIUSD -518
US100 192
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 92K
DE30 197K
XTIUSD -1.1K
US100 72K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +195.60 USD
最差交易: -793 USD
最大连续赢利: 254
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +845.15 USD
最大连续亏损: -1 752.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
没有评论
2025.12.18 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hen7159
每月35 USD
-17%
0
0
USD
1K
USD
49
0%
913
97%
100%
1.32
0.95
USD
93%
1:500
