- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
921
Gewinntrades:
902 (97.93%)
Verlusttrades:
19 (2.06%)
Bester Trade:
195.60 USD
Schlechtester Trade:
-792.55 USD
Bruttoprofit:
3 582.13 USD (563 584 pips)
Bruttoverlust:
-2 672.93 USD (990 375 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
254 (845.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
845.15 USD (254)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
98.50%
Max deposit load:
11.65%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
920 (99.89%)
Short-Positionen:
1 (0.11%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-140.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 752.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 752.98 USD (12)
Wachstum pro Monat :
25.86%
Jahresprognose:
313.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.10 USD
Maximaler:
1 753.00 USD (75.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.82% (1 753.26 USD)
Kapital:
33.69% (351.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|DE30
|131
|XTIUSD
|83
|US100
|68
|EURJPY
|51
|EURGBP
|37
|EURUSD
|28
|US30
|27
|USDCHF
|24
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|5
|HK50
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|DE30
|-258
|XTIUSD
|-518
|US100
|192
|EURJPY
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|119
|US30
|-727
|USDCHF
|-58
|USDJPY
|53
|XAGUSD
|111
|USDCAD
|73
|GBPUSD
|11
|HK50
|26
|UK100
|4
|AUDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|95K
|DE30
|201K
|XTIUSD
|-1.1K
|US100
|72K
|EURJPY
|2.4K
|EURGBP
|659
|EURUSD
|1.7K
|US30
|-804K
|USDCHF
|-2.2K
|USDJPY
|3K
|XAGUSD
|730
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|452
|HK50
|138
|UK100
|868
|AUDCAD
|87
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +195.60 USD
Schlechtester Trade: -793 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 254
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +845.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 752.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
50
0%
921
97%
98%
1.34
0.99
USD
USD
93%
1:500