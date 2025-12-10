SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Hen7159
Henokh Arief

Hen7159

Henokh Arief
0 Bewertungen
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
921
Gewinntrades:
902 (97.93%)
Verlusttrades:
19 (2.06%)
Bester Trade:
195.60 USD
Schlechtester Trade:
-792.55 USD
Bruttoprofit:
3 582.13 USD (563 584 pips)
Bruttoverlust:
-2 672.93 USD (990 375 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
254 (845.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
845.15 USD (254)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
98.50%
Max deposit load:
11.65%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
920 (99.89%)
Short-Positionen:
1 (0.11%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-140.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 752.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 752.98 USD (12)
Wachstum pro Monat :
25.86%
Jahresprognose:
313.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.10 USD
Maximaler:
1 753.00 USD (75.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.82% (1 753.26 USD)
Kapital:
33.69% (351.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 415
DE30 131
XTIUSD 83
US100 68
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
DE30 -258
XTIUSD -518
US100 192
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
DE30 201K
XTIUSD -1.1K
US100 72K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +195.60 USD
Schlechtester Trade: -793 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 254
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +845.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 752.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.18 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Hen7159
35 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
1K
USD
50
0%
921
97%
98%
1.34
0.99
USD
93%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.