- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
913
Negociações com lucro:
894 (97.91%)
Negociações com perda:
19 (2.08%)
Melhor negociação:
195.60 USD
Pior negociação:
-792.55 USD
Lucro bruto:
3 544.52 USD (556 881 pips)
Perda bruta:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
254 (845.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
845.15 USD (254)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.65%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.50
Negociações longas:
912 (99.89%)
Negociações curtas:
1 (0.11%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
3.96 USD
Perda média:
-140.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 752.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 752.98 USD (12)
Crescimento mensal:
21.93%
Previsão anual:
266.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
1 753.00 USD (75.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.82% (1 753.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.69% (351.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|DE30
|129
|XTIUSD
|83
|US100
|68
|EURJPY
|51
|EURGBP
|37
|EURUSD
|28
|US30
|27
|USDCHF
|24
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|5
|HK50
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|DE30
|-268
|XTIUSD
|-518
|US100
|192
|EURJPY
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|119
|US30
|-727
|USDCHF
|-58
|USDJPY
|53
|XAGUSD
|111
|USDCAD
|73
|GBPUSD
|11
|HK50
|26
|UK100
|4
|AUDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|92K
|DE30
|197K
|XTIUSD
|-1.1K
|US100
|72K
|EURJPY
|2.4K
|EURGBP
|659
|EURUSD
|1.7K
|US30
|-804K
|USDCHF
|-2.2K
|USDJPY
|3K
|XAGUSD
|730
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|452
|HK50
|138
|UK100
|868
|AUDCAD
|87
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +195.60 USD
Pior negociação: -793 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 254
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +845.15 USD
Máxima perda consecutiva: -1 752.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Sem comentários
