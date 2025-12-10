SinaisSeções
Henokh Arief

Hen7159

Henokh Arief
0 comentários
49 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -17%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
913
Negociações com lucro:
894 (97.91%)
Negociações com perda:
19 (2.08%)
Melhor negociação:
195.60 USD
Pior negociação:
-792.55 USD
Lucro bruto:
3 544.52 USD (556 881 pips)
Perda bruta:
-2 672.84 USD (990 375 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
254 (845.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
845.15 USD (254)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.65%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.50
Negociações longas:
912 (99.89%)
Negociações curtas:
1 (0.11%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
0.95 USD
Lucro médio:
3.96 USD
Perda média:
-140.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 752.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 752.98 USD (12)
Crescimento mensal:
21.93%
Previsão anual:
266.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
1 753.00 USD (75.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.82% (1 753.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.69% (351.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 409
DE30 129
XTIUSD 83
US100 68
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.8K
DE30 -268
XTIUSD -518
US100 192
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 92K
DE30 197K
XTIUSD -1.1K
US100 72K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +195.60 USD
Pior negociação: -793 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 254
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +845.15 USD
Máxima perda consecutiva: -1 752.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Sem comentários
2025.12.18 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
