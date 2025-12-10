시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hen7159
Henokh Arief

Hen7159

Henokh Arief
0 리뷰
51
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -9%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
929
이익 거래:
910 (97.95%)
손실 거래:
19 (2.05%)
최고의 거래:
195.60 USD
최악의 거래:
-792.55 USD
총 수익:
3 645.95 USD (579 772 pips)
총 손실:
-2 673.01 USD (990 375 pips)
연속 최대 이익:
254 (845.15 USD)
연속 최대 이익:
845.15 USD (254)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
98.50%
최대 입금량:
11.65%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
928 (99.89%)
숏(주식차입매도):
1 (0.11%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
4.01 USD
평균 손실:
-140.68 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 752.98 USD)
연속 최대 손실:
-1 752.98 USD (12)
월별 성장률:
32.17%
연간 예측:
390.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.10 USD
최대한의:
1 753.00 USD (75.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.82% (1 753.26 USD)
자본금별:
42.97% (454.71 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 420
DE30 132
XTIUSD 83
US100 70
EURJPY 51
EURGBP 37
EURUSD 28
US30 27
USDCHF 24
USDJPY 17
XAGUSD 15
USDCAD 12
GBPUSD 5
HK50 4
UK100 3
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.8K
DE30 -256
XTIUSD -518
US100 215
EURJPY 49
EURGBP 39
EURUSD 119
US30 -727
USDCHF -58
USDJPY 53
XAGUSD 111
USDCAD 73
GBPUSD 11
HK50 26
UK100 4
AUDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 99K
DE30 201K
XTIUSD -1.1K
US100 83K
EURJPY 2.4K
EURGBP 659
EURUSD 1.7K
US30 -804K
USDCHF -2.2K
USDJPY 3K
XAGUSD 730
USDCAD 2.7K
GBPUSD 452
HK50 138
UK100 868
AUDCAD 87
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +195.60 USD
최악의 거래: -793 USD
연속 최대 이익: 254
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +845.15 USD
연속 최대 손실: -1 752.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 04:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
A large drawdown may occur on the account again
Hen7159
월별 35 USD
-9%
0
0
USD
1.1K
USD
51
0%
929
97%
98%
1.36
1.05
USD
93%
1:500
