- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
929
이익 거래:
910 (97.95%)
손실 거래:
19 (2.05%)
최고의 거래:
195.60 USD
최악의 거래:
-792.55 USD
총 수익:
3 645.95 USD (579 772 pips)
총 손실:
-2 673.01 USD (990 375 pips)
연속 최대 이익:
254 (845.15 USD)
연속 최대 이익:
845.15 USD (254)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
98.50%
최대 입금량:
11.65%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.56
롱(주식매수):
928 (99.89%)
숏(주식차입매도):
1 (0.11%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
4.01 USD
평균 손실:
-140.68 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 752.98 USD)
연속 최대 손실:
-1 752.98 USD (12)
월별 성장률:
32.17%
연간 예측:
390.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.10 USD
최대한의:
1 753.00 USD (75.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.82% (1 753.26 USD)
자본금별:
42.97% (454.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|420
|DE30
|132
|XTIUSD
|83
|US100
|70
|EURJPY
|51
|EURGBP
|37
|EURUSD
|28
|US30
|27
|USDCHF
|24
|USDJPY
|17
|XAGUSD
|15
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|5
|HK50
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|DE30
|-256
|XTIUSD
|-518
|US100
|215
|EURJPY
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|119
|US30
|-727
|USDCHF
|-58
|USDJPY
|53
|XAGUSD
|111
|USDCAD
|73
|GBPUSD
|11
|HK50
|26
|UK100
|4
|AUDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|99K
|DE30
|201K
|XTIUSD
|-1.1K
|US100
|83K
|EURJPY
|2.4K
|EURGBP
|659
|EURUSD
|1.7K
|US30
|-804K
|USDCHF
|-2.2K
|USDJPY
|3K
|XAGUSD
|730
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|452
|HK50
|138
|UK100
|868
|AUDCAD
|87
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +195.60 USD
최악의 거래: -793 USD
연속 최대 이익: 254
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +845.15 USD
연속 최대 손실: -1 752.98 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
-9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
51
0%
929
97%
98%
1.36
1.05
USD
USD
93%
1:500