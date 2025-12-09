SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Acc4
Majd Sabah

Acc4

Majd Sabah
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
188 (91.26%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (8.74%)
En iyi işlem:
6 121.55 USD
En kötü işlem:
-3 780.78 USD
Brüt kâr:
34 494.59 USD (9 595 pips)
Brüt zarar:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (3 398.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 286.36 USD (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
7.16%
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
101 (49.03%)
Satış işlemleri:
105 (50.97%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
49.35 USD
Ortalama kâr:
183.48 USD
Ortalama zarar:
-1 351.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6 473.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 473.61 USD (2)
Aylık büyüme:
4.61%
Yıllık tahmin:
55.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.08 USD
Maksimum:
6 473.61 USD (9.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.89% (6 473.61 USD)
Varlığa göre:
0.02% (14.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 50
EURGBP 47
GBPUSD 35
EURUSD 27
USDCAD 18
AUDUSD 16
NZDUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 3K
EURGBP 2.6K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.1K
USDCAD 379
AUDUSD 811
NZDUSD 672
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 742
EURGBP 59
GBPUSD 491
EURUSD 621
USDCAD 414
AUDUSD 496
NZDUSD 406
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 121.55 USD
En kötü işlem: -3 781 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 398.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 473.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Acc4
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
64K
USD
17
0%
206
91%
7%
1.41
49.35
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.