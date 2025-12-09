СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Acc4
Majd Sabah

Acc4

Majd Sabah
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
217 (92.34%)
Убыточных трейдов:
18 (7.66%)
Лучший трейд:
6 121.55 USD
Худший трейд:
-3 780.78 USD
Общая прибыль:
36 211.04 USD (10 509 pips)
Общий убыток:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (9 002.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 002.81 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
17.98%
Макс. загрузка депозита:
2.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
117 (49.79%)
Коротких трейдов:
118 (50.21%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
50.56 USD
Средняя прибыль:
166.87 USD
Средний убыток:
-1 351.59 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6 473.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 473.61 USD (2)
Прирост в месяц:
5.99%
Годовой прогноз:
72.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.08 USD
Максимальная:
6 473.61 USD (9.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.89% (6 473.61 USD)
По эквити:
0.89% (582.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 55
EURGBP 54
GBPUSD 37
EURUSD 32
USDCAD 23
AUDUSD 20
NZDUSD 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 3.4K
EURGBP 3.2K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.4K
USDCAD 532
AUDUSD 1K
NZDUSD 725
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 897
EURGBP 278
GBPUSD 554
EURUSD 782
USDCAD 574
AUDUSD 621
NZDUSD 437
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 121.55 USD
Худший трейд: -3 781 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9 002.81 USD
Макс. убыток в серии: -6 473.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Нет отзывов
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.