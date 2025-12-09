- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
217 (92.34%)
Убыточных трейдов:
18 (7.66%)
Лучший трейд:
6 121.55 USD
Худший трейд:
-3 780.78 USD
Общая прибыль:
36 211.04 USD (10 509 pips)
Общий убыток:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (9 002.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 002.81 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
17.98%
Макс. загрузка депозита:
2.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
117 (49.79%)
Коротких трейдов:
118 (50.21%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
50.56 USD
Средняя прибыль:
166.87 USD
Средний убыток:
-1 351.59 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6 473.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 473.61 USD (2)
Прирост в месяц:
5.99%
Годовой прогноз:
72.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.08 USD
Максимальная:
6 473.61 USD (9.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.89% (6 473.61 USD)
По эквити:
0.89% (582.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|55
|EURGBP
|54
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|32
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|3.4K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|532
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|897
|EURGBP
|278
|GBPUSD
|554
|EURUSD
|782
|USDCAD
|574
|AUDUSD
|621
|NZDUSD
|437
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 121.55 USD
Худший трейд: -3 781 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9 002.81 USD
Макс. убыток в серии: -6 473.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
19
0%
235
92%
18%
1.48
50.56
USD
USD
10%
1:500