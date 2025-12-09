- 자본
- 축소
트레이드:
247
이익 거래:
227 (91.90%)
손실 거래:
20 (8.10%)
최고의 거래:
6 121.55 USD
최악의 거래:
-3 780.78 USD
총 수익:
38 092.54 USD (11 039 pips)
총 손실:
-25 684.56 USD (6 838 pips)
연속 최대 이익:
49 (9 128.81 USD)
연속 최대 이익:
9 128.81 USD (49)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
17.18%
최대 입금량:
3.47%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
1.92
롱(주식매수):
120 (48.58%)
숏(주식차입매도):
127 (51.42%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
50.23 USD
평균 이익:
167.81 USD
평균 손실:
-1 284.23 USD
연속 최대 손실:
2 (-6 473.61 USD)
연속 최대 손실:
-6 473.61 USD (2)
월별 성장률:
4.10%
연간 예측:
49.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.08 USD
최대한의:
6 473.61 USD (9.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.89% (6 473.61 USD)
자본금별:
5.63% (4 185.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|56
|EURGBP
|54
|GBPUSD
|45
|EURUSD
|32
|USDCAD
|26
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|3.5K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|2K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|567
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|928
|EURGBP
|278
|GBPUSD
|603
|EURUSD
|782
|USDCAD
|552
|AUDUSD
|621
|NZDUSD
|437
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 121.55 USD
최악의 거래: -3 781 USD
연속 최대 이익: 49
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +9 128.81 USD
연속 최대 손실: -6 473.61 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
76K
USD
USD
21
0%
247
91%
17%
1.48
50.23
USD
USD
10%
1:500