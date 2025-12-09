SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Acc4
Majd Sabah

Acc4

Majd Sabah
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
188 (91.26%)
Perte trades:
18 (8.74%)
Meilleure transaction:
6 121.55 USD
Pire transaction:
-3 780.78 USD
Bénéfice brut:
34 494.59 USD (9 595 pips)
Perte brute:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (3 398.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 286.36 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
7.16%
Charge de dépôt maximale:
0.78%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
101 (49.03%)
Courts trades:
105 (50.97%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
49.35 USD
Bénéfice moyen:
183.48 USD
Perte moyenne:
-1 351.59 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-6 473.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 473.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.61%
Prévision annuelle:
55.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41.08 USD
Maximal:
6 473.61 USD (9.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.89% (6 473.61 USD)
Par fonds propres:
0.02% (14.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 50
EURGBP 47
GBPUSD 35
EURUSD 27
USDCAD 18
AUDUSD 16
NZDUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 3K
EURGBP 2.6K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.1K
USDCAD 379
AUDUSD 811
NZDUSD 672
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 742
EURGBP 59
GBPUSD 491
EURUSD 621
USDCAD 414
AUDUSD 496
NZDUSD 406
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 121.55 USD
Pire transaction: -3 781 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3 398.19 USD
Perte consécutive maximale: -6 473.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-Server1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Acc4
30 USD par mois
18%
0
0
USD
64K
USD
17
0%
206
91%
7%
1.41
49.35
USD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.