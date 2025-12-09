SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Acc4
Majd Sabah

Acc4

Majd Sabah
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 21%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
217 (92.34%)
Transacciones Irrentables:
18 (7.66%)
Mejor transacción:
6 121.55 USD
Peor transacción:
-3 780.78 USD
Beneficio Bruto:
36 211.04 USD (10 509 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (9 002.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 002.81 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
17.98%
Carga máxima del depósito:
2.33%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.84
Transacciones Largas:
117 (49.79%)
Transacciones Cortas:
118 (50.21%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
50.56 USD
Beneficio medio:
166.87 USD
Pérdidas medias:
-1 351.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-6 473.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 473.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.99%
Pronóstico anual:
72.73%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.08 USD
Máxima:
6 473.61 USD (9.57%)
Reducción relativa:
De balance:
9.89% (6 473.61 USD)
De fondos:
0.89% (582.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 55
EURGBP 54
GBPUSD 37
EURUSD 32
USDCAD 23
AUDUSD 20
NZDUSD 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF 3.4K
EURGBP 3.2K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.4K
USDCAD 532
AUDUSD 1K
NZDUSD 725
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF 897
EURGBP 278
GBPUSD 554
EURUSD 782
USDCAD 574
AUDUSD 621
NZDUSD 437
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 121.55 USD
Peor transacción: -3 781 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 47
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +9 002.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 473.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
