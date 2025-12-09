- Incremento
Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
217 (92.34%)
Transacciones Irrentables:
18 (7.66%)
Mejor transacción:
6 121.55 USD
Peor transacción:
-3 780.78 USD
Beneficio Bruto:
36 211.04 USD (10 509 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (9 002.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 002.81 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
17.98%
Carga máxima del depósito:
2.33%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.84
Transacciones Largas:
117 (49.79%)
Transacciones Cortas:
118 (50.21%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
50.56 USD
Beneficio medio:
166.87 USD
Pérdidas medias:
-1 351.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-6 473.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 473.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.99%
Pronóstico anual:
72.73%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.08 USD
Máxima:
6 473.61 USD (9.57%)
Reducción relativa:
De balance:
9.89% (6 473.61 USD)
De fondos:
0.89% (582.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF
|55
|EURGBP
|54
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|32
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF
|3.4K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|532
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF
|897
|EURGBP
|278
|GBPUSD
|554
|EURUSD
|782
|USDCAD
|574
|AUDUSD
|621
|NZDUSD
|437
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Mejor transacción: +6 121.55 USD
Peor transacción: -3 781 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 47
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +9 002.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 473.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
