- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
235
利益トレード:
217 (92.34%)
損失トレード:
18 (7.66%)
ベストトレード:
6 121.55 USD
最悪のトレード:
-3 780.78 USD
総利益:
36 211.04 USD (10 509 pips)
総損失:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
最大連続の勝ち:
47 (9 002.81 USD)
最大連続利益:
9 002.81 USD (47)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
17.98%
最大入金額:
2.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
117 (49.79%)
短いトレード:
118 (50.21%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
50.56 USD
平均利益:
166.87 USD
平均損失:
-1 351.59 USD
最大連続の負け:
2 (-6 473.61 USD)
最大連続損失:
-6 473.61 USD (2)
月間成長:
5.99%
年間予想:
72.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.08 USD
最大の:
6 473.61 USD (9.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.89% (6 473.61 USD)
エクイティによる:
0.89% (582.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|55
|EURGBP
|54
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|32
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|3.4K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|532
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|897
|EURGBP
|278
|GBPUSD
|554
|EURUSD
|782
|USDCAD
|574
|AUDUSD
|621
|NZDUSD
|437
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 121.55 USD
最悪のトレード: -3 781 USD
最大連続の勝ち: 47
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9 002.81 USD
最大連続損失: -6 473.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
レビューなし
