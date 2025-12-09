シグナルセクション
Majd Sabah

Acc4

Majd Sabah
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 21%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
235
利益トレード:
217 (92.34%)
損失トレード:
18 (7.66%)
ベストトレード:
6 121.55 USD
最悪のトレード:
-3 780.78 USD
総利益:
36 211.04 USD (10 509 pips)
総損失:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
最大連続の勝ち:
47 (9 002.81 USD)
最大連続利益:
9 002.81 USD (47)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
17.98%
最大入金額:
2.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
117 (49.79%)
短いトレード:
118 (50.21%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
50.56 USD
平均利益:
166.87 USD
平均損失:
-1 351.59 USD
最大連続の負け:
2 (-6 473.61 USD)
最大連続損失:
-6 473.61 USD (2)
月間成長:
5.99%
年間予想:
72.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.08 USD
最大の:
6 473.61 USD (9.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.89% (6 473.61 USD)
エクイティによる:
0.89% (582.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF 55
EURGBP 54
GBPUSD 37
EURUSD 32
USDCAD 23
AUDUSD 20
NZDUSD 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF 3.4K
EURGBP 3.2K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.4K
USDCAD 532
AUDUSD 1K
NZDUSD 725
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF 897
EURGBP 278
GBPUSD 554
EURUSD 782
USDCAD 574
AUDUSD 621
NZDUSD 437
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 121.55 USD
最悪のトレード: -3 781 USD
最大連続の勝ち: 47
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9 002.81 USD
最大連続損失: -6 473.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
レビューなし
