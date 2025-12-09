SegnaliSezioni
Majd Sabah

Acc4

Majd Sabah
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
188 (91.26%)
Loss Trade:
18 (8.74%)
Best Trade:
6 121.55 USD
Worst Trade:
-3 780.78 USD
Profitto lordo:
34 494.59 USD (9 595 pips)
Perdita lorda:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (3 398.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 286.36 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
7.16%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
101 (49.03%)
Short Trade:
105 (50.97%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
49.35 USD
Profitto medio:
183.48 USD
Perdita media:
-1 351.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6 473.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 473.61 USD (2)
Crescita mensile:
4.61%
Previsione annuale:
55.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.08 USD
Massimale:
6 473.61 USD (9.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.89% (6 473.61 USD)
Per equità:
0.02% (14.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 50
EURGBP 47
GBPUSD 35
EURUSD 27
USDCAD 18
AUDUSD 16
NZDUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 3K
EURGBP 2.6K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.1K
USDCAD 379
AUDUSD 811
NZDUSD 672
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 742
EURGBP 59
GBPUSD 491
EURUSD 621
USDCAD 414
AUDUSD 496
NZDUSD 406
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 121.55 USD
Worst Trade: -3 781 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 398.19 USD
Massima perdita consecutiva: -6 473.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
