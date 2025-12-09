- Crescita
Trade:
206
Profit Trade:
188 (91.26%)
Loss Trade:
18 (8.74%)
Best Trade:
6 121.55 USD
Worst Trade:
-3 780.78 USD
Profitto lordo:
34 494.59 USD (9 595 pips)
Perdita lorda:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (3 398.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 286.36 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
7.16%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
101 (49.03%)
Short Trade:
105 (50.97%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
49.35 USD
Profitto medio:
183.48 USD
Perdita media:
-1 351.59 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6 473.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 473.61 USD (2)
Crescita mensile:
4.61%
Previsione annuale:
55.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.08 USD
Massimale:
6 473.61 USD (9.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.89% (6 473.61 USD)
Per equità:
0.02% (14.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|50
|EURGBP
|47
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|27
|USDCAD
|18
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|3K
|EURGBP
|2.6K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.1K
|USDCAD
|379
|AUDUSD
|811
|NZDUSD
|672
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|742
|EURGBP
|59
|GBPUSD
|491
|EURUSD
|621
|USDCAD
|414
|AUDUSD
|496
|NZDUSD
|406
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
