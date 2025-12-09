SinaisSeções
Majd Sabah

Acc4

Majd Sabah
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
217 (92.34%)
Negociações com perda:
18 (7.66%)
Melhor negociação:
6 121.55 USD
Pior negociação:
-3 780.78 USD
Lucro bruto:
36 211.04 USD (10 509 pips)
Perda bruta:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (9 002.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 002.81 USD (47)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
17.98%
Depósito máximo carregado:
2.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
117 (49.79%)
Negociações curtas:
118 (50.21%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
50.56 USD
Lucro médio:
166.87 USD
Perda média:
-1 351.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6 473.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 473.61 USD (2)
Crescimento mensal:
5.99%
Previsão anual:
72.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.08 USD
Máximo:
6 473.61 USD (9.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.89% (6 473.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.89% (582.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF 55
EURGBP 54
GBPUSD 37
EURUSD 32
USDCAD 23
AUDUSD 20
NZDUSD 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF 3.4K
EURGBP 3.2K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.4K
USDCAD 532
AUDUSD 1K
NZDUSD 725
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF 897
EURGBP 278
GBPUSD 554
EURUSD 782
USDCAD 574
AUDUSD 621
NZDUSD 437
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 121.55 USD
Pior negociação: -3 781 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9 002.81 USD
Máxima perda consecutiva: -6 473.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Sem comentários
