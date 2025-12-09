- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
217 (92.34%)
Negociações com perda:
18 (7.66%)
Melhor negociação:
6 121.55 USD
Pior negociação:
-3 780.78 USD
Lucro bruto:
36 211.04 USD (10 509 pips)
Perda bruta:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (9 002.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 002.81 USD (47)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
17.98%
Depósito máximo carregado:
2.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
117 (49.79%)
Negociações curtas:
118 (50.21%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
50.56 USD
Lucro médio:
166.87 USD
Perda média:
-1 351.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6 473.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 473.61 USD (2)
Crescimento mensal:
5.99%
Previsão anual:
72.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.08 USD
Máximo:
6 473.61 USD (9.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.89% (6 473.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.89% (582.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF
|55
|EURGBP
|54
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|32
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF
|3.4K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|532
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF
|897
|EURGBP
|278
|GBPUSD
|554
|EURUSD
|782
|USDCAD
|574
|AUDUSD
|621
|NZDUSD
|437
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 121.55 USD
Pior negociação: -3 781 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9 002.81 USD
Máxima perda consecutiva: -6 473.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
19
0%
235
92%
18%
1.48
50.56
USD
USD
10%
1:500