Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
217 (92.34%)
Verlusttrades:
18 (7.66%)
Bester Trade:
6 121.55 USD
Schlechtester Trade:
-3 780.78 USD
Bruttoprofit:
36 211.04 USD (10 509 pips)
Bruttoverlust:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (9 002.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 002.81 USD (47)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
17.98%
Max deposit load:
2.33%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
117 (49.79%)
Short-Positionen:
118 (50.21%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
50.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
166.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 351.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-6 473.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 473.61 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.99%
Jahresprognose:
72.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.08 USD
Maximaler:
6 473.61 USD (9.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.89% (6 473.61 USD)
Kapital:
0.89% (582.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF
|55
|EURGBP
|54
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|32
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|3.4K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|532
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|897
|EURGBP
|278
|GBPUSD
|554
|EURUSD
|782
|USDCAD
|574
|AUDUSD
|621
|NZDUSD
|437
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Bester Trade: +6 121.55 USD
Schlechtester Trade: -3 781 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 47
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 002.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 473.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Keine Bewertungen
