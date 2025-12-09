SignaleKategorien
Majd Sabah

Acc4

Majd Sabah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
217 (92.34%)
Verlusttrades:
18 (7.66%)
Bester Trade:
6 121.55 USD
Schlechtester Trade:
-3 780.78 USD
Bruttoprofit:
36 211.04 USD (10 509 pips)
Bruttoverlust:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (9 002.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 002.81 USD (47)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
17.98%
Max deposit load:
2.33%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
117 (49.79%)
Short-Positionen:
118 (50.21%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
50.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
166.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 351.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-6 473.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 473.61 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.99%
Jahresprognose:
72.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.08 USD
Maximaler:
6 473.61 USD (9.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.89% (6 473.61 USD)
Kapital:
0.89% (582.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF 55
EURGBP 54
GBPUSD 37
EURUSD 32
USDCAD 23
AUDUSD 20
NZDUSD 14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 3.4K
EURGBP 3.2K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.4K
USDCAD 532
AUDUSD 1K
NZDUSD 725
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF 897
EURGBP 278
GBPUSD 554
EURUSD 782
USDCAD 574
AUDUSD 621
NZDUSD 437
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 121.55 USD
Schlechtester Trade: -3 781 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 47
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 002.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 473.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.