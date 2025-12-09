- 成长
交易:
235
盈利交易:
217 (92.34%)
亏损交易:
18 (7.66%)
最好交易:
6 121.55 USD
最差交易:
-3 780.78 USD
毛利:
36 211.04 USD (10 509 pips)
毛利亏损:
-24 328.70 USD (6 366 pips)
最大连续赢利:
47 (9 002.81 USD)
最大连续盈利:
9 002.81 USD (47)
夏普比率:
0.07
交易活动:
17.98%
最大入金加载:
2.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.84
长期交易:
117 (49.79%)
短期交易:
118 (50.21%)
利润因子:
1.49
预期回报:
50.56 USD
平均利润:
166.87 USD
平均损失:
-1 351.59 USD
最大连续失误:
2 (-6 473.61 USD)
最大连续亏损:
-6 473.61 USD (2)
每月增长:
5.99%
年度预测:
72.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
41.08 USD
最大值:
6 473.61 USD (9.57%)
相对跌幅:
结余:
9.89% (6 473.61 USD)
净值:
0.89% (582.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|55
|EURGBP
|54
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|32
|USDCAD
|23
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|3.4K
|EURGBP
|3.2K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|532
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|725
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|897
|EURGBP
|278
|GBPUSD
|554
|EURUSD
|782
|USDCAD
|574
|AUDUSD
|621
|NZDUSD
|437
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 121.55 USD
最差交易: -3 781 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +9 002.81 USD
最大连续亏损: -6 473.61 USD
