Majd Sabah

Acc2

Majd Sabah
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
244
Kârla kapanan işlemler:
211 (86.47%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (13.52%)
En iyi işlem:
5 911.35 USD
En kötü işlem:
-3 355.94 USD
Brüt kâr:
40 437.17 USD (10 267 pips)
Brüt zarar:
-28 752.68 USD (9 243 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 558.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 666.72 USD (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.19%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
133 (54.51%)
Satış işlemleri:
111 (45.49%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
47.89 USD
Ortalama kâr:
191.65 USD
Ortalama zarar:
-871.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5 859.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 859.18 USD (2)
Aylık büyüme:
5.24%
Yıllık tahmin:
63.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 214.21 USD
Maksimum:
5 859.18 USD (9.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.40% (5 859.18 USD)
Varlığa göre:
7.95% (5 040.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 50
EURUSD 48
EURGBP 42
AUDUSD 37
NZDUSD 23
USDCAD 22
GBPUSD 20
AUDCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 2.6K
EURUSD 2K
EURGBP 3K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 146
GBPUSD 714
AUDCAD 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -101
EURUSD -664
EURGBP 1.1K
AUDUSD 563
NZDUSD 527
USDCAD -709
GBPUSD 270
AUDCAD 62
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 911.35 USD
En kötü işlem: -3 356 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 558.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 859.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
İnceleme yok
