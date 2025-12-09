SegnaliSezioni
Majd Sabah

Acc2

Majd Sabah
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
244
Profit Trade:
211 (86.47%)
Loss Trade:
33 (13.52%)
Best Trade:
5 911.35 USD
Worst Trade:
-3 355.94 USD
Profitto lordo:
40 437.17 USD (10 267 pips)
Perdita lorda:
-28 752.68 USD (9 243 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 558.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 666.72 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
133 (54.51%)
Short Trade:
111 (45.49%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
47.89 USD
Profitto medio:
191.65 USD
Perdita media:
-871.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5 859.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 859.18 USD (2)
Crescita mensile:
5.24%
Previsione annuale:
63.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 214.21 USD
Massimale:
5 859.18 USD (9.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.40% (5 859.18 USD)
Per equità:
7.95% (5 040.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 50
EURUSD 48
EURGBP 42
AUDUSD 37
NZDUSD 23
USDCAD 22
GBPUSD 20
AUDCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 2.6K
EURUSD 2K
EURGBP 3K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 146
GBPUSD 714
AUDCAD 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -101
EURUSD -664
EURGBP 1.1K
AUDUSD 563
NZDUSD 527
USDCAD -709
GBPUSD 270
AUDCAD 62
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 911.35 USD
Worst Trade: -3 356 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 558.56 USD
Massima perdita consecutiva: -5 859.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
