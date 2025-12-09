- Crescita
Trade:
244
Profit Trade:
211 (86.47%)
Loss Trade:
33 (13.52%)
Best Trade:
5 911.35 USD
Worst Trade:
-3 355.94 USD
Profitto lordo:
40 437.17 USD (10 267 pips)
Perdita lorda:
-28 752.68 USD (9 243 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 558.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 666.72 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
133 (54.51%)
Short Trade:
111 (45.49%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
47.89 USD
Profitto medio:
191.65 USD
Perdita media:
-871.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5 859.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 859.18 USD (2)
Crescita mensile:
5.24%
Previsione annuale:
63.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 214.21 USD
Massimale:
5 859.18 USD (9.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.40% (5 859.18 USD)
Per equità:
7.95% (5 040.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|50
|EURUSD
|48
|EURGBP
|42
|AUDUSD
|37
|NZDUSD
|23
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|20
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|2.6K
|EURUSD
|2K
|EURGBP
|3K
|AUDUSD
|1.9K
|NZDUSD
|1.2K
|USDCAD
|146
|GBPUSD
|714
|AUDCAD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-101
|EURUSD
|-664
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|563
|NZDUSD
|527
|USDCAD
|-709
|GBPUSD
|270
|AUDCAD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 911.35 USD
Worst Trade: -3 356 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 558.56 USD
Massima perdita consecutiva: -5 859.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
17
0%
244
86%
100%
1.40
47.89
USD
USD
9%
1:500