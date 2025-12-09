- 成长
交易:
273
盈利交易:
234 (85.71%)
亏损交易:
39 (14.29%)
最好交易:
6 990.00 USD
最差交易:
-3 650.00 USD
毛利:
50 222.70 USD (12 214 pips)
毛利亏损:
-36 945.20 USD (11 995 pips)
最大连续赢利:
22 (1 558.56 USD)
最大连续盈利:
6 990.00 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
70.58%
最大入金加载:
11.39%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.27
长期交易:
145 (53.11%)
短期交易:
128 (46.89%)
利润因子:
1.36
预期回报:
48.64 USD
平均利润:
214.63 USD
平均损失:
-947.31 USD
最大连续失误:
3 (-4 173.00 USD)
最大连续亏损:
-5 859.18 USD (2)
每月增长:
2.95%
年度预测:
38.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 214.21 USD
最大值:
5 859.18 USD (9.31%)
相对跌幅:
结余:
9.40% (5 859.18 USD)
净值:
24.30% (15 439.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|56
|EURUSD
|53
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|37
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|25
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|2.9K
|EURUSD
|2.3K
|EURGBP
|3.1K
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|237
|NZDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|-35
|EURUSD
|-506
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|563
|GBPUSD
|-884
|USDCAD
|-615
|NZDUSD
|527
|AUDCAD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 990.00 USD
最差交易: -3 650 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 558.56 USD
最大连续亏损: -4 173.00 USD
没有评论
