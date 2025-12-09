- 成長
トレード:
273
利益トレード:
234 (85.71%)
損失トレード:
39 (14.29%)
ベストトレード:
6 990.00 USD
最悪のトレード:
-3 650.00 USD
総利益:
50 222.70 USD (12 214 pips)
総損失:
-36 945.20 USD (11 995 pips)
最大連続の勝ち:
22 (1 558.56 USD)
最大連続利益:
6 990.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
72.67%
最大入金額:
11.39%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.27
長いトレード:
145 (53.11%)
短いトレード:
128 (46.89%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
48.64 USD
平均利益:
214.63 USD
平均損失:
-947.31 USD
最大連続の負け:
3 (-4 173.00 USD)
最大連続損失:
-5 859.18 USD (2)
月間成長:
2.95%
年間予想:
38.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 214.21 USD
最大の:
5 859.18 USD (9.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.40% (5 859.18 USD)
エクイティによる:
24.30% (15 439.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|56
|EURUSD
|53
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|37
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|25
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|2.9K
|EURUSD
|2.3K
|EURGBP
|3.1K
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|237
|NZDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|-35
|EURUSD
|-506
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|563
|GBPUSD
|-884
|USDCAD
|-615
|NZDUSD
|527
|AUDCAD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
ベストトレード: +6 990.00 USD
最悪のトレード: -3 650 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 558.56 USD
最大連続損失: -4 173.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
