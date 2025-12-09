- Crescimento
Negociações:
273
Negociações com lucro:
234 (85.71%)
Negociações com perda:
39 (14.29%)
Melhor negociação:
6 990.00 USD
Pior negociação:
-3 650.00 USD
Lucro bruto:
50 222.70 USD (12 214 pips)
Perda bruta:
-36 945.20 USD (11 995 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (1 558.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 990.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
72.67%
Depósito máximo carregado:
11.39%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.27
Negociações longas:
145 (53.11%)
Negociações curtas:
128 (46.89%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
48.64 USD
Lucro médio:
214.63 USD
Perda média:
-947.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4 173.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 859.18 USD (2)
Crescimento mensal:
2.95%
Previsão anual:
38.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 214.21 USD
Máximo:
5 859.18 USD (9.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.40% (5 859.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.30% (15 439.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF
|56
|EURUSD
|53
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|37
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|25
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF
|2.9K
|EURUSD
|2.3K
|EURGBP
|3.1K
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|237
|NZDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF
|-35
|EURUSD
|-506
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|563
|GBPUSD
|-884
|USDCAD
|-615
|NZDUSD
|527
|AUDCAD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 990.00 USD
Pior negociação: -3 650 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 558.56 USD
Máxima perda consecutiva: -4 173.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
