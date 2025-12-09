SinaisSeções
Majd Sabah

Acc2

Majd Sabah
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
273
Negociações com lucro:
234 (85.71%)
Negociações com perda:
39 (14.29%)
Melhor negociação:
6 990.00 USD
Pior negociação:
-3 650.00 USD
Lucro bruto:
50 222.70 USD (12 214 pips)
Perda bruta:
-36 945.20 USD (11 995 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (1 558.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 990.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
72.67%
Depósito máximo carregado:
11.39%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.27
Negociações longas:
145 (53.11%)
Negociações curtas:
128 (46.89%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
48.64 USD
Lucro médio:
214.63 USD
Perda média:
-947.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4 173.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 859.18 USD (2)
Crescimento mensal:
2.95%
Previsão anual:
38.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 214.21 USD
Máximo:
5 859.18 USD (9.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.40% (5 859.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.30% (15 439.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF 56
EURUSD 53
EURGBP 43
AUDUSD 37
GBPUSD 34
USDCAD 25
NZDUSD 23
AUDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF 2.9K
EURUSD 2.3K
EURGBP 3.1K
AUDUSD 1.9K
GBPUSD 1.5K
USDCAD 237
NZDUSD 1.2K
AUDCAD 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF -35
EURUSD -506
EURGBP 1.1K
AUDUSD 563
GBPUSD -884
USDCAD -615
NZDUSD 527
AUDCAD 62
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 990.00 USD
Pior negociação: -3 650 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 558.56 USD
Máxima perda consecutiva: -4 173.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Sem comentários
2025.12.10 11:28
No swaps are charged on the signal account
