Signale / MetaTrader 4 / Acc2
Majd Sabah

Acc2

Majd Sabah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
275
Gewinntrades:
235 (85.45%)
Verlusttrades:
40 (14.55%)
Bester Trade:
6 990.00 USD
Schlechtester Trade:
-3 650.00 USD
Bruttoprofit:
50 787.22 USD (12 311 pips)
Bruttoverlust:
-37 456.32 USD (12 148 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (1 558.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 990.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
73.68%
Max deposit load:
11.39%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
2.28
Long-Positionen:
147 (53.45%)
Short-Positionen:
128 (46.55%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
48.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
216.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-936.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4 173.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 859.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.83%
Jahresprognose:
34.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 214.21 USD
Maximaler:
5 859.18 USD (9.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.40% (5 859.18 USD)
Kapital:
24.30% (15 439.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF 58
EURUSD 53
EURGBP 43
AUDUSD 37
GBPUSD 34
USDCAD 25
NZDUSD 23
AUDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 3K
EURUSD 2.3K
EURGBP 3.1K
AUDUSD 1.9K
GBPUSD 1.5K
USDCAD 237
NZDUSD 1.2K
AUDCAD 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF -91
EURUSD -506
EURGBP 1.1K
AUDUSD 563
GBPUSD -884
USDCAD -615
NZDUSD 527
AUDCAD 62
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 990.00 USD
Schlechtester Trade: -3 650 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 558.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 173.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Keine Bewertungen
2025.12.10 11:28
No swaps are charged on the signal account
