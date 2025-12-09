- Wachstum
Trades insgesamt:
275
Gewinntrades:
235 (85.45%)
Verlusttrades:
40 (14.55%)
Bester Trade:
6 990.00 USD
Schlechtester Trade:
-3 650.00 USD
Bruttoprofit:
50 787.22 USD (12 311 pips)
Bruttoverlust:
-37 456.32 USD (12 148 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (1 558.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 990.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
73.68%
Max deposit load:
11.39%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
2.28
Long-Positionen:
147 (53.45%)
Short-Positionen:
128 (46.55%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
48.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
216.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-936.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4 173.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 859.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.83%
Jahresprognose:
34.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 214.21 USD
Maximaler:
5 859.18 USD (9.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.40% (5 859.18 USD)
Kapital:
24.30% (15 439.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF
|58
|EURUSD
|53
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|37
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|25
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|3K
|EURUSD
|2.3K
|EURGBP
|3.1K
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|237
|NZDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|-91
|EURUSD
|-506
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|563
|GBPUSD
|-884
|USDCAD
|-615
|NZDUSD
|527
|AUDCAD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Bester Trade: +6 990.00 USD
Schlechtester Trade: -3 650 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 558.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 173.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Keine Bewertungen
