СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Acc2
Majd Sabah

Acc2

Majd Sabah
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 24%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
234 (85.71%)
Убыточных трейдов:
39 (14.29%)
Лучший трейд:
6 990.00 USD
Худший трейд:
-3 650.00 USD
Общая прибыль:
50 222.70 USD (12 214 pips)
Общий убыток:
-36 945.20 USD (11 995 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 558.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 990.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
67.33%
Макс. загрузка депозита:
11.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
145 (53.11%)
Коротких трейдов:
128 (46.89%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
48.64 USD
Средняя прибыль:
214.63 USD
Средний убыток:
-947.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4 173.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 859.18 USD (2)
Прирост в месяц:
2.95%
Годовой прогноз:
38.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 214.21 USD
Максимальная:
5 859.18 USD (9.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.40% (5 859.18 USD)
По эквити:
24.30% (15 439.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 56
EURUSD 53
EURGBP 43
AUDUSD 37
GBPUSD 34
USDCAD 25
NZDUSD 23
AUDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 2.9K
EURUSD 2.3K
EURGBP 3.1K
AUDUSD 1.9K
GBPUSD 1.5K
USDCAD 237
NZDUSD 1.2K
AUDCAD 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF -35
EURUSD -506
EURGBP 1.1K
AUDUSD 563
GBPUSD -884
USDCAD -615
NZDUSD 527
AUDCAD 62
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 990.00 USD
Худший трейд: -3 650 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 558.56 USD
Макс. убыток в серии: -4 173.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.10 11:28
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Acc2
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
70K
USD
19
0%
273
85%
67%
1.35
48.64
USD
24%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.