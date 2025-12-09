- Прирост
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
234 (85.71%)
Убыточных трейдов:
39 (14.29%)
Лучший трейд:
6 990.00 USD
Худший трейд:
-3 650.00 USD
Общая прибыль:
50 222.70 USD (12 214 pips)
Общий убыток:
-36 945.20 USD (11 995 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 558.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 990.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
67.33%
Макс. загрузка депозита:
11.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
145 (53.11%)
Коротких трейдов:
128 (46.89%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
48.64 USD
Средняя прибыль:
214.63 USD
Средний убыток:
-947.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4 173.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 859.18 USD (2)
Прирост в месяц:
2.95%
Годовой прогноз:
38.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 214.21 USD
Максимальная:
5 859.18 USD (9.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.40% (5 859.18 USD)
По эквити:
24.30% (15 439.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|56
|EURUSD
|53
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|37
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|25
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|2.9K
|EURUSD
|2.3K
|EURGBP
|3.1K
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|237
|NZDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|-35
|EURUSD
|-506
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|563
|GBPUSD
|-884
|USDCAD
|-615
|NZDUSD
|527
|AUDCAD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +6 990.00 USD
Худший трейд: -3 650 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 558.56 USD
Макс. убыток в серии: -4 173.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
