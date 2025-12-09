SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Acc2
Majd Sabah

Acc2

Majd Sabah
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
244
Bénéfice trades:
211 (86.47%)
Perte trades:
33 (13.52%)
Meilleure transaction:
5 911.35 USD
Pire transaction:
-3 355.94 USD
Bénéfice brut:
40 437.17 USD (10 267 pips)
Perte brute:
-28 752.68 USD (9 243 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (1 558.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 666.72 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.19%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.99
Longs trades:
133 (54.51%)
Courts trades:
111 (45.49%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
47.89 USD
Bénéfice moyen:
191.65 USD
Perte moyenne:
-871.29 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5 859.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 859.18 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.24%
Prévision annuelle:
63.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 214.21 USD
Maximal:
5 859.18 USD (9.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.40% (5 859.18 USD)
Par fonds propres:
7.95% (5 040.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 50
EURUSD 48
EURGBP 42
AUDUSD 37
NZDUSD 23
USDCAD 22
GBPUSD 20
AUDCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 2.6K
EURUSD 2K
EURGBP 3K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD 1.2K
USDCAD 146
GBPUSD 714
AUDCAD 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF -101
EURUSD -664
EURGBP 1.1K
AUDUSD 563
NZDUSD 527
USDCAD -709
GBPUSD 270
AUDCAD 62
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 911.35 USD
Pire transaction: -3 356 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 558.56 USD
Perte consécutive maximale: -5 859.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-Server1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Acc2
30 USD par mois
21%
0
0
USD
63K
USD
17
0%
244
86%
100%
1.40
47.89
USD
9%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.