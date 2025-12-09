- Incremento
Total de Trades:
273
Transacciones Rentables:
234 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
39 (14.29%)
Mejor transacción:
6 990.00 USD
Peor transacción:
-3 650.00 USD
Beneficio Bruto:
50 222.70 USD (12 214 pips)
Pérdidas Brutas:
-36 945.20 USD (11 995 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (1 558.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 990.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
72.67%
Carga máxima del depósito:
11.39%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
2.27
Transacciones Largas:
145 (53.11%)
Transacciones Cortas:
128 (46.89%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
48.64 USD
Beneficio medio:
214.63 USD
Pérdidas medias:
-947.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4 173.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 859.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.95%
Pronóstico anual:
38.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 214.21 USD
Máxima:
5 859.18 USD (9.31%)
Reducción relativa:
De balance:
9.40% (5 859.18 USD)
De fondos:
24.30% (15 439.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF
|56
|EURUSD
|53
|EURGBP
|43
|AUDUSD
|37
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|25
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF
|2.9K
|EURUSD
|2.3K
|EURGBP
|3.1K
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|237
|NZDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF
|-35
|EURUSD
|-506
|EURGBP
|1.1K
|AUDUSD
|563
|GBPUSD
|-884
|USDCAD
|-615
|NZDUSD
|527
|AUDCAD
|62
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6 990.00 USD
Peor transacción: -3 650 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 558.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 173.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
24%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
19
0%
273
85%
73%
1.35
48.64
USD
USD
24%
1:500