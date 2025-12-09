SeñalesSecciones
Majd Sabah

Acc2

Majd Sabah
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 24%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
273
Transacciones Rentables:
234 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
39 (14.29%)
Mejor transacción:
6 990.00 USD
Peor transacción:
-3 650.00 USD
Beneficio Bruto:
50 222.70 USD (12 214 pips)
Pérdidas Brutas:
-36 945.20 USD (11 995 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (1 558.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 990.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
72.67%
Carga máxima del depósito:
11.39%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
2.27
Transacciones Largas:
145 (53.11%)
Transacciones Cortas:
128 (46.89%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
48.64 USD
Beneficio medio:
214.63 USD
Pérdidas medias:
-947.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4 173.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 859.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.95%
Pronóstico anual:
38.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 214.21 USD
Máxima:
5 859.18 USD (9.31%)
Reducción relativa:
De balance:
9.40% (5 859.18 USD)
De fondos:
24.30% (15 439.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 56
EURUSD 53
EURGBP 43
AUDUSD 37
GBPUSD 34
USDCAD 25
NZDUSD 23
AUDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF 2.9K
EURUSD 2.3K
EURGBP 3.1K
AUDUSD 1.9K
GBPUSD 1.5K
USDCAD 237
NZDUSD 1.2K
AUDCAD 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF -35
EURUSD -506
EURGBP 1.1K
AUDUSD 563
GBPUSD -884
USDCAD -615
NZDUSD 527
AUDCAD 62
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 990.00 USD
Peor transacción: -3 650 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 558.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 173.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
No hay comentarios
2025.12.10 11:28
No swaps are charged on the signal account
