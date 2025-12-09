SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Prophet NO4
Minggeng Yang

Prophet NO4

Minggeng Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 260%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 819
Kârla kapanan işlemler:
7 980 (73.75%)
Zararla kapanan işlemler:
2 839 (26.24%)
En iyi işlem:
895.00 USD
En kötü işlem:
-762.59 USD
Brüt kâr:
118 998.66 USD (1 874 286 pips)
Brüt zarar:
-60 176.70 USD (1 897 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (16 411.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 411.00 USD (50)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
61.64%
Maks. mevduat yükü:
40.11%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
637
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
11.46
Alış işlemleri:
5 311 (49.09%)
Satış işlemleri:
5 508 (50.91%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
5.44 USD
Ortalama kâr:
14.91 USD
Ortalama zarar:
-21.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-5 123.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 123.23 USD (22)
Aylık büyüme:
24.29%
Yıllık tahmin:
294.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 130.96 USD (19.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.98% (5 130.96 USD)
Varlığa göre:
57.86% (24 942.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD' 10819
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD' 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD' -23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +895.00 USD
En kötü işlem: -763 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +16 411.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 123.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
İnceleme yok
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 23:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.