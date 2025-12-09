- Büyüme
İşlemler:
10 819
Kârla kapanan işlemler:
7 980 (73.75%)
Zararla kapanan işlemler:
2 839 (26.24%)
En iyi işlem:
895.00 USD
En kötü işlem:
-762.59 USD
Brüt kâr:
118 998.66 USD (1 874 286 pips)
Brüt zarar:
-60 176.70 USD (1 897 241 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (16 411.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 411.00 USD (50)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
61.64%
Maks. mevduat yükü:
40.11%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
637
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
11.46
Alış işlemleri:
5 311 (49.09%)
Satış işlemleri:
5 508 (50.91%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
5.44 USD
Ortalama kâr:
14.91 USD
Ortalama zarar:
-21.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-5 123.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 123.23 USD (22)
Aylık büyüme:
24.29%
Yıllık tahmin:
294.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 130.96 USD (19.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.98% (5 130.96 USD)
Varlığa göre:
57.86% (24 942.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|10819
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD'
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD'
|-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +895.00 USD
En kötü işlem: -763 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +16 411.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 123.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Ayda 30 USD
260%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
23
99%
10 819
73%
62%
1.97
5.44
USD
USD
58%
1:500