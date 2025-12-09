- Incremento
Total de Trades:
10 830
Transacciones Rentables:
7 988 (73.75%)
Transacciones Irrentables:
2 842 (26.24%)
Mejor transacción:
895.00 USD
Peor transacción:
-762.59 USD
Beneficio Bruto:
119 023.81 USD (1 875 605 pips)
Pérdidas Brutas:
-60 190.49 USD (1 898 569 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (16 411.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16 411.00 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
61.64%
Carga máxima del depósito:
40.11%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
632
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
11.47
Transacciones Largas:
5 317 (49.10%)
Transacciones Cortas:
5 513 (50.90%)
Factor de Beneficio:
1.98
Beneficio Esperado:
5.43 USD
Beneficio medio:
14.90 USD
Pérdidas medias:
-21.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-5 123.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 123.23 USD (22)
Crecimiento al mes:
24.32%
Pronóstico anual:
295.11%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 130.96 USD (19.20%)
Reducción relativa:
De balance:
10.98% (5 130.96 USD)
De fondos:
57.86% (24 942.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|10830
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD'
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD'
|-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Mejor transacción: +895.00 USD
Peor transacción: -763 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 50
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +16 411.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 123.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
