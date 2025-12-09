- 자본
트레이드:
10 824
이익 거래:
7 984 (73.76%)
손실 거래:
2 840 (26.24%)
최고의 거래:
895.00 USD
최악의 거래:
-762.59 USD
총 수익:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
총 손실:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
연속 최대 이익:
50 (16 411.00 USD)
연속 최대 이익:
16 411.00 USD (50)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
61.64%
최대 입금량:
40.11%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
634
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
11.47
롱(주식매수):
5 313 (49.09%)
숏(주식차입매도):
5 511 (50.91%)
수익 요인:
1.98
기대수익:
5.43 USD
평균 이익:
14.91 USD
평균 손실:
-21.19 USD
연속 최대 손실:
22 (-5 123.23 USD)
연속 최대 손실:
-5 123.23 USD (22)
월별 성장률:
24.30%
연간 예측:
294.88%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 130.96 USD (19.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.98% (5 130.96 USD)
자본금별:
57.86% (24 942.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|10824
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD'
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD'
|-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
260%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
23
99%
10 824
73%
62%
1.97
5.43
USD
USD
58%
1:500