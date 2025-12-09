SignauxSections
Minggeng Yang

Prophet NO4

Minggeng Yang
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 260%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 824
Bénéfice trades:
7 984 (73.76%)
Perte trades:
2 840 (26.24%)
Meilleure transaction:
895.00 USD
Pire transaction:
-762.59 USD
Bénéfice brut:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
Perte brute:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (16 411.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16 411.00 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
61.64%
Charge de dépôt maximale:
40.11%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
633
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
11.47
Longs trades:
5 313 (49.09%)
Courts trades:
5 511 (50.91%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
5.43 USD
Bénéfice moyen:
14.91 USD
Perte moyenne:
-21.19 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-5 123.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 123.23 USD (22)
Croissance mensuelle:
24.30%
Prévision annuelle:
294.88%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 130.96 USD (19.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.98% (5 130.96 USD)
Par fonds propres:
57.86% (24 942.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD' 10824
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD' 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD' -23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +895.00 USD
Pire transaction: -763 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +16 411.00 USD
Perte consécutive maximale: -5 123.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Aucun avis
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 23:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
