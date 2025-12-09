SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Prophet NO4
Minggeng Yang

Prophet NO4

Minggeng Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 260%
ECMarkets-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 824
Gewinntrades:
7 984 (73.76%)
Verlusttrades:
2 840 (26.24%)
Bester Trade:
895.00 USD
Schlechtester Trade:
-762.59 USD
Bruttoprofit:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
Bruttoverlust:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (16 411.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 411.00 USD (50)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
61.64%
Max deposit load:
40.11%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
632
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
11.47
Long-Positionen:
5 313 (49.09%)
Short-Positionen:
5 511 (50.91%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
5.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-5 123.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 123.23 USD (22)
Wachstum pro Monat :
24.30%
Jahresprognose:
294.88%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 130.96 USD (19.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.98% (5 130.96 USD)
Kapital:
57.86% (24 942.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD' 10824
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD' 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD' -23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +895.00 USD
Schlechtester Trade: -763 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 50
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 411.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 123.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Keine Bewertungen
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 23:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.12 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Prophet NO4
30 USD pro Monat
260%
0
0
USD
46K
USD
23
99%
10 824
73%
62%
1.97
5.43
USD
58%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.