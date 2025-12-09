- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10 824
Gewinntrades:
7 984 (73.76%)
Verlusttrades:
2 840 (26.24%)
Bester Trade:
895.00 USD
Schlechtester Trade:
-762.59 USD
Bruttoprofit:
119 011.53 USD (1 874 886 pips)
Bruttoverlust:
-60 184.91 USD (1 898 061 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
50 (16 411.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 411.00 USD (50)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
61.64%
Max deposit load:
40.11%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
632
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
11.47
Long-Positionen:
5 313 (49.09%)
Short-Positionen:
5 511 (50.91%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
5.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-5 123.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 123.23 USD (22)
Wachstum pro Monat :
24.30%
Jahresprognose:
294.88%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 130.96 USD (19.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.98% (5 130.96 USD)
Kapital:
57.86% (24 942.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|10824
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD'
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD'
|-23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +895.00 USD
Schlechtester Trade: -763 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 50
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 411.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 123.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
260%
0
0
USD
USD
46K
USD
USD
23
99%
10 824
73%
62%
1.97
5.43
USD
USD
58%
1:500